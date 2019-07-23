У Раду проходить ексдепутат, який голосував за «диктаторські закони»
Ігор Рибаков іде у Верховну Раду як самовисуванець
На окрузі №207 в Чернігівській області до Верховної Ради проходить Ігор Рибаков, який у 2014 році був народним депутатом і голосував за «диктаторські закони 16 січня», якими президент-утікач Віктор Янукович хотів узурпувати владу.
Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.
Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі Рибаков набирає 29,28%, тоді як його найближчий переслідувач, кандидат від «Слуги народу» Максим Зуєв, - 23,40%.
Рибаков іде в Раду як самовисуванець, так само він пройшов в парламент у 2012 році. У парламенті він активно співпрацював із «Партію регіонів», ставши так званою тушкою.
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Нагадаємо, Вадим Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу».
До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.
Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців.