У Раду проходить ексдепутат, який голосував за «диктаторські закони»



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Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі Ігор Рибаков набирає 29,28%

Ігор Рибаков іде у Верховну Раду як самовисуванець

На окрузі №207 в Чернігівській області до Верховної Ради проходить Ігор Рибаков, який у 2014 році був народним депутатом і голосував за «диктаторські закони 16 січня», якими президент-утікач Віктор Янукович хотів узурпувати владу.

Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі Рибаков набирає 29,28%, тоді як його найближчий переслідувач, кандидат від «Слуги народу» Максим Зуєв, - 23,40%.

Рибаков іде в Раду як самовисуванець, так само він пройшов в парламент у 2012 році. У парламенті він активно співпрацював із «Партію регіонів», ставши так званою тушкою.

Дострокові вибори у Верховну Раду 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Нагадаємо, Вадим Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу».

До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців.