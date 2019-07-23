  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    У Раду проходить ексдепутат, який голосував за «диктаторські закони»

    • Розсилка
    Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі&nbsp; Ігор Рибаков набирає 29,28% - У Раду проходить ексдепутат, який голосував за «диктаторські закони»
    Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі  Ігор Рибаков набирає 29,28%

    Ігор Рибаков іде у Верховну Раду як самовисуванець

    На окрузі №207 в Чернігівській області до Верховної Ради проходить Ігор Рибаков, який у 2014 році був народним депутатом і голосував за «диктаторські закони 16 січня», якими президент-утікач Віктор Янукович хотів узурпувати владу.

    Про це свідчать дані Центральної виборчої комісії.

    Після підрахунку 68,99% голосів на окрузі Рибаков набирає 29,28%, тоді як його найближчий переслідувач, кандидат від «Слуги народу» Максим Зуєв, - 23,40%.

    Рибаков іде в Раду як самовисуванець, так само він пройшов в парламент у 2012 році. У парламенті він активно співпрацював із «Партію регіонів», ставши так званою тушкою.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.14%
    • Голос
      5.87%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Нагадаємо, Вадим Новинський пройшов у Раду, випередивши на окрузі кандидата від «Слуги народу».

    До слова, у 170 окрузі Харкова з тріском програв вибори нардеп Святаш.

    Раніше повідомлялося, що за Надію Савченко проголосували всього 1% виборців.

    Читайте також: 

        Читайте також
        Верховна Рада Партія регіонів вибори депутати політика партія Слуга народу
        Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Коментарі ()
        1000 символів залишилось
        НАЙПОПУЛЯРНІШЕ