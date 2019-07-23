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    Скандальний нардеп Сольвар програв округ кандидату «Слуги народу»

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    Один із найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Руслан Сольвар&nbsp;не проходить у Раду - Скандальний нардеп Сольвар програв округ кандидату «Слуги народу»
    Один із найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Руслан Сольвар не проходить у Раду

    Нардеп від БПП Руслан Сольвар балотувався по 91 округу (Київська область) як безпартійний самовисуванець

    На одномандатному виборчому окрузі №91 (місто Фастів, Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського раону Київщини) опрацьовано 100% протоколів голосування.

    За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Олег Дунда. Він отримав 34,99% (24486 голосів).

    Йому програв кандидат-самовисуванець, народний депутат від БПП Руслан Сольвар. Він посів друге місце, набравши 15,23% (10 661).

    Третє місце на 91-му окрузі посів Віктор Бойко від ВО «Батьківщина» з 11,02% голосів (7714).

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    Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань. 

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.12%
    • ОПЗЖ
      13.03%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.14%
    • Голос
      5.87%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.00%
    • Сила і честь
      3.80%
    • Опозиційний блок
      3.06%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.32%
    • Партія Шарія
      2.24%
    • Свобода
      2.17%
    • Громадянська позиція
      1.05%
    • Партія зелених України
      0.65%
    • Самопоміч
      0.64%
    • Аграрна партія України
      0.49%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.47%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Патріот
      0.10%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%

    Як повідомлялося, на всіх виборчих округах Київської області (№90-98) лідирує партія «Слуга народу». 

    Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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