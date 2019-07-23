Скандальний нардеп Сольвар програв округ кандидату «Слуги народу»
Нардеп від БПП Руслан Сольвар балотувався по 91 округу (Київська область) як безпартійний самовисуванець
На одномандатному виборчому окрузі №91 (місто Фастів, Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського раону Київщини) опрацьовано 100% протоколів голосування.
За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Олег Дунда. Він отримав 34,99% (24486 голосів).
Йому програв кандидат-самовисуванець, народний депутат від БПП Руслан Сольвар. Він посів друге місце, набравши 15,23% (10 661).
Третє місце на 91-му окрузі посів Віктор Бойко від ВО «Батьківщина» з 11,02% голосів (7714).
Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.
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Слуга народу43.12%
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ОПЗЖ13.03%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.14%
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Голос5.87%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.00%
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Сила і честь3.80%
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Опозиційний блок3.06%
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Українська стратегія Гройсмана2.32%
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Партія Шарія2.24%
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Свобода2.17%
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Громадянська позиція1.05%
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Партія зелених України0.65%
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Самопоміч0.64%
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Аграрна партія України0.49%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.47%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Соціальна справедливість0.11%
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Патріот0.10%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%
Як повідомлялося, на всіх виборчих округах Київської області (№90-98) лідирує партія «Слуга народу».
Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.