Скандальний нардеп Сольвар програв округ кандидату «Слуги народу»



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Один із найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Руслан Сольвар не проходить у Раду

Нардеп від БПП Руслан Сольвар балотувався по 91 округу (Київська область) як безпартійний самовисуванець

На одномандатному виборчому окрузі №91 (місто Фастів, Макарівський, Фастівський райони, частина Києво-Святошинського раону Київщини) опрацьовано 100% протоколів голосування.

За результатами підрахунку, як свідчать дані Центральної виборчої комісії, перемогу тут отримав кандидат від партії «Слуга народу» Олег Дунда. Він отримав 34,99% (24486 голосів).

Йому програв кандидат-самовисуванець, народний депутат від БПП Руслан Сольвар. Він посів друге місце, набравши 15,23% (10 661).

Третє місце на 91-му окрузі посів Віктор Бойко від ВО «Батьківщина» з 11,02% голосів (7714).

Руслан Сольвар вважається одним з найскандальніших народних обранців VII-VIII скликань Верховної Ради. Його ім'я неодноразово фігурувало в скандальних публікаціях різних видань.

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ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомлялося, на всіх виборчих округах Київської області (№90-98) лідирує партія «Слуга народу».

Нагадаємо, 21 липня в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, явка на виборах склала 49,84%.

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