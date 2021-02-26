Лікарі повідомили про стан хлопчика, який у ліцеї вистрибнув із вікна

Хлопчик випав з вікна туалету між другим і третім поверхами будівлі ліцею

Хлопчик вистрибнув із вікна через конфлікт

Хлопчик, який 25 лютого вистрибнув з вікна ліцею №208 на вул. Туманяна у Дніпровському районі Києва, перебуває в лікарні з численними травмами. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

11-річний хлопчик вистрибнув з вікна туалету між другим і третім поверхами, ймовірно, через конфлікт.

«Госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, закритою травмою грудної клітки, закритою травмою живота. Швидку викликала поліція», – поінформували медики.

Повідомлялося, що хлопчик спочатку знімав відео з вікна і через декілька секунд вистрибнув.

25 лютого в Києві сталося два випадки падіння дитей з висоти. Так, на вулиці Зодчих у Святошинському районі столиці неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу.

Від початку 2021 року в Києві вже було зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

18 лютого до столичної клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Також, в останні дні в Україні фіксують збільшення кількості випадків падіння з висоти неповнолітніх. Зокрема 1 лютого у двох районах Києва випали з вікон багатоповерхівок дві 16-річні дівчини.

Наступного дня, 2 лютого, загинула 17-річна дівчинка внаслідок падіння з балкона 17 поверху київського будинку.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкона 14 поверху житлового будинку в Дарницькому районі Києва.

17 лютого в цьому ж районі з 16 поверху впала 15-річна дівчина.

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