У перший день лютого Києвом прокотилася хвиля самогубств

1 лютого у столиці дві неповнолітні дівчини вистрибнули з багатоповерхівок

За день у столиці сталося п'ять падінь із висоти

За минулу добу, 1 лютого, в Києві зареєстровано п’ять випадків падіння з висоти, одне повішання, один випадок отруєння та одне утоплення. Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Так, за інформацією медиків, у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Бригаду екстреної медичної допомоги на місце викликала поліція.

Дівчина госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

Крім того, у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована. Постраждала мала підозру на інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

Про цей випадок падіння повідомляла столична поліція. За даними правоохоронців, дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула з вікна п’ятого поверху. Встановлено, що потерпіла - уродженка міста Ковель 2004 року народження.

26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.