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    У перший день лютого Києвом прокотилася хвиля самогубств

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    1 лютого у столиці дві неповнолітні дівчини вистрибнули з багатоповерхівок - У перший день лютого Києвом прокотилася хвиля самогубств
    1 лютого у столиці дві неповнолітні дівчини вистрибнули з багатоповерхівок
    Фото з відкритих джерел

    За день у столиці сталося п'ять падінь із висоти

    За минулу добу, 1 лютого, в Києві зареєстровано п’ять випадків падіння з висоти, одне повішання, один випадок отруєння та одне утоплення. Про це повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Так, за інформацією медиків, у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Бригаду екстреної медичної допомоги на місце викликала поліція.

    Дівчина госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

    Крім того, у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована. Постраждала мала підозру на інтоксикацію внаслідок вживання алкоголю.

    Про цей випадок падіння повідомляла столична поліція. За даними правоохоронців, дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула з вікна п’ятого поверху. Встановлено, що потерпіла - уродженка міста Ковель 2004 року народження.

    26 січня у Броварах Київської області курсант Національної академії внутрішніх справ наклав на себе руки. Хлопець викинувся з вікна своєї квартири, розташованої на 15 поверсі.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Національна поліція України Київ лікарня самогубство кияни
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