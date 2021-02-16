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    У Києві чергова загибель дитини: дівчинка впала з балкона 14 поверху

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    З 14 поверху впала 13-річна дівчинка - У Києві чергова загибель дитини: дівчинка впала з балкона 14 поверху
    З 14 поверху впала 13-річна дівчинка
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Поліцейські встановлюють обставини падіння дівчинки з балкона

    У понеділок, 15 лютого, до столичної поліції надійшло повідомлення про падіння дівчини з висоти на вулиці Княжий Затон у Дарницькому районі столиці. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального управління поліції, інспектори ювенальної превенції та лікарі.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    За попередньою інформацією, 13-річна дівчинка, місцева мешканка, впала з балкона 14 поверху. Неповнолітня загинула на місці.

    Слідчо-оперативна група проводить перевірку та з’ясовує деталі інциденту.

    Подія належним чином зареєстрована у Дарницькому управлінні поліції. Після встановлення усіх обставин та проведення першочергових слідчих дій буде надана правова кваліфікація події.

    У лютому вже було декілька випадків падіння підлітків з висоти. Так, 1 лютого у Дніпровському районі 16-річна дівчина випала з дев’ятого поверху. Дівчина була госпіталізована з закритою черепно-мозковою травмою, забоєм м’яких тканин голови, тулуба та кінцівок.

    Того ж дня у Шевченківському районі 16-річна дівчина випала з п’ятого поверху. Вона з політравмою госпіталізована.

    Як писав «Главком», з початку 2021 року в Україні у різних регіонах почастішали випадки самогубств серед дітей. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед дітей, що навчаються. Причини й обставини смерті у кожному випадку різні.

    19 січня в Голосіївському районі столиці 12-річний хлопець випав з 15 поверху. Бригада швидкої констатувала смерть дитини.

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    Теги: Національна поліція України Київ діти самогубство
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