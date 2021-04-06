Степанов повідомив сумні цифри щодо заповнюваності ліжок із киснем

Степанов: В лікарнях перебуває понад 47 тис. пацієнтів з коронавірусом

За словами Степанова, Україна «дійшла до певної межі» щодо ліжок з киснем

Заповнюваність ліжок з киснем пацієнтами з Covid-19 становить близько 58%, повідомив під час брифінгу 6 квітня, що транслювався в Facebook, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Загальна заповнюваність ліжок з киснем складає близько 58%, вона продовжує зростати», – відзначив очільник МОЗ.

Він додав, що наразі в українських лікарнях перебуває понад 47 тис. пацієнтів з коронавірусом, при цьому кількість ліжок з киснем становить близько 67 тис.

«Ми дійшли до певної межі, і збільшувати далі немає куди», – розповів Степанов.

5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.