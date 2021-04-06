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    Степанов повідомив сумні цифри щодо заповнюваності ліжок із киснем

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    Степанов: В лікарнях перебуває понад 47 тис. пацієнтів з коронавірусом - Степанов повідомив сумні цифри щодо заповнюваності ліжок із киснем
    Степанов: В лікарнях перебуває понад 47 тис. пацієнтів з коронавірусом
    Фото: Максим Степанов/Facebook

    За словами Степанова, Україна «дійшла до певної межі» щодо ліжок з киснем

    Заповнюваність ліжок з киснем пацієнтами з Covid-19 становить близько 58%, повідомив під час брифінгу 6 квітня, що транслювався в Facebook, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

    «Загальна заповнюваність ліжок з киснем складає близько 58%, вона продовжує зростати», – відзначив очільник МОЗ.

    Він додав, що наразі в українських лікарнях перебуває понад 47 тис. пацієнтів з коронавірусом, при цьому кількість ліжок з киснем становить близько 67 тис.

    «Ми дійшли до певної межі, і збільшувати далі немає куди», – розповів Степанов.

    5 квітня в Україні було виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Від ускладнень хвороби померли 430 пацієнтів.

    Степанов вважає, що Україна у найближчі два тижні вийде на 25 тисяч хворих на добу.

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    Теги: Україна Максим Степанов коронавірус
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