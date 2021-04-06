Коронавірус у Києві: за добу 1432 нових хворих
Протягом доби подолало вірус 697 осіб
Найбільше зареєстрованих випадків – у Деснянському районі міста
За минулу добу в столиці коронавірус виявили у 1432 киян (загалом по столиці 169 100 випадків). Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Серед тих, хто захворів:
- 805 жінок віком від 18 до 94 років
- 576 чоловіків віком від 18 до 91 років
- 25 дівчаток від 15 днів до 15 років
- 26 хлопчиків від 1 до 17 років
Крім того, зафіксовано 39 летальних випадків від вірусу (загалом 3656 випадків). 141 пацієнт госпіталізований з підтвердженим діагнозом Covid-19, 491 людину госпіталізовано з підозрою на Covid-19 та вневмоніями.
Подолало вірус 697 осіб (загалом 108 256)
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (320), Деснянському (246) та Дніпровському (163).
Нагадаємо, що попередньої доби в столиці коронавірус виявили у 458 киян. Померло 32 особи.