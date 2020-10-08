«Літаюча тарілка» на Либідській отримає охоронний статус пам’ятки



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Київська міська держадміністрація має ініціювати внесення будинку до Державного реєстру нерухомих пам'яток України

7 жовтня Експертна комісія з питань обліку об’єктів культурної спадщини вирішила рекомендувати внести будинок Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (відомий як «Літаюча тарілка») на Либідській площі в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури та монументального мистецтва місцевого значення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Рішення комісії надіслане до Київської міської державної адміністрації, яка тепер має внести будинок до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини та впродовж 5 днів ініціювати його внесення до Державного реєстру.

«Після звернення КМДА Міністерство якнайшвидше підготує відповідні зміни та зафіксує таким чином охоронний статус будинку «Літаюча тарілка», - зазначила заступниця міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

Наприкінці вересня до МКІП надійшло подання Національної спілки архітекторів України щодо внесення будинку Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації за адресою вул. Антоновича, 180 до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Будинок «Літаюча тарілка» був побудований 1971 року за проєктом архітекторів Флоріана Юр'єва та Льва Новикова. Він є яскравим зразком архітектури другої хвилі радянського модернізму.

У 2017 році стало відомо про плани перетворення київської «Літаючої тарілки» на складову торгівельно-розважального центру. Автор первинного проекту будівлі Флоріан Юр’єв виступив категорично проти такого рішення. У цьому його підтримала громадськість Києва, і проблема набула широкого розголосу. Як наслідок, представники майбутнього ТРЦ Ocean Mall пообіцяли не перетворювати «Літаючу тарілку» на вхідну групу до торгівельного центру, а також погодились на реалізацію авторського проекту відновлення «Літаючої тарілки».

Нагадаємо, минулого року в Києві презентували авторський проект оновлення відомої столичної пам’ятки архітектури модернізму «Літаючої тарілки», що на Либідській площі.