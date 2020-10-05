Порятунок Наводницької башти: розпочалися протиаварійні роботи (фото, відео)



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Музейники створили концепцію музеєфікації Наводницької башти

Першочергові протиаварійні роботи у Наводницькій башті (1839 р.), яка входить до Національного музею «Київська фортеця», планують завершити у грудні. Про це розповів заступник генерального директора музею Андрій В’ялець, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«Музей дуже радий, що місто знайшло у такий нелегкий час необхідні кошти для порятунку башти. Загалом, на порятунок цього об’єкту виділено більше 10 млн грн. Ці роботи включають лише першочергові протиаварійні заходи – накрити башту, прибрати сміття, укріпити фундаменти та частково стіни», – розповів він.

Зараз тривають роботи з будівництва та перекладки верхньої частини зовнішньої стіни, на яку має спиратися конструкція даху.

За словами заступника генерального директора музею, робітники перекладають аутентичну цеглу, а там де вона зруйнована – використовують сучасні матеріали.

В’ялець розповів, що музейники створили концепцію музеєфікації, яку впровадять після повного завершення реставрації.

«Концепція передбачає створення музейно-мистецького комплексу, головну роль у якому відіграватиме Музей українських повстань та революцій. Також ми плануємо розмістити тут творчі майстерні, акустичний зал у дворі башти – накривши його дахом, створивши всі належні умови. Зараз це виглядає дуже похмуро, але уявіть, коли все буде приведено до ладу, тут звучатиме класична музика», – розповів В’ялець.

Нагадаємо, Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця» є муніципальним і знаходиться у підпорядкуванні Департаменту культури КМДА.

Наводницька башта розташована окремо на краю Печерської височини та призначалася для захисту дороги (вул. Старонаводницька). Побудована у 1833-1839 рр. Споруда була розрахована на оборону, що складалася з 22 гармат, 63 рушниць, 500 осіб гарнізону.

Башта є складовою частиною Київської фортеці – унікальної пам’ятки фортифікаційного мистецтва ХVІІІ-ХІХ ст.