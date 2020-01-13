Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)



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Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza Фото: Олена Сердюк-Слушаєнко

Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік

Київські рятувальники винесли на руках з приміщення торгового центру Ocean Plaza п'ятеро чоловік.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік.

Рятувальники також винесли з будівлі одну потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби.

На місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.

Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.