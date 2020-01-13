Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік
Київські рятувальники винесли на руках з приміщення торгового центру Ocean Plaza п'ятеро чоловік.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.
Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.
Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27ї державної пожежно-рятувальної частини.
Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.
Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік.
Потоп в ТРЦ« Ocean Plaza »! Всё из-за прорыва теплосети.
Потоп в ТРЦ «Ocean Plaza»! Всё из-за прорыва теплосети. Опубліковано Типичный Киев Понеділок, 13 січня 2020 р.
Рятувальники також винесли з будівлі одну потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби.
На місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.
Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».
Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.