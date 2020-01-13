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    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)

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    Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza - Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Затоплено перший поверх торгового центру Ocean Plaza
    Фото: Олена Сердюк-Слушаєнко

    Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік

    Київські рятувальники винесли на руках з приміщення торгового центру Ocean Plaza п'ятеро чоловік.

    Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м.Києві.

    Нагадаємо, ввечері 13 січня в Голосіївському районі на вул. Антоновича, 174, в результаті прориву тепломережі, стався підмив асфальтового покриття.

    Внаслідок цього, у створений отвір частково потрапило маршрутне таксі.

    Отримавши інформацію про подію, о 20:38 на місце виїхав черговий підрозділ 27ї державної пожежно-рятувальної частини.

    Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі чотири пасажира, а також трьох громадян з поруч стоячого тролейбусу, що опинився в паровій завісі.

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    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Людей виносили на руках. Рятувальна операція біля Ocean Plaza в Києві (фото і відео)
    Фото: ДСНС, Олена Сердюк-Слушаєнко

    Гаряча вода з тепломережі потрапила також у магазин Ашан та перший поверх ТРЦ «Ocean Plaza». Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення п'ятеро чоловік.

    Потоп в ТРЦ« Ocean Plaza »! Всё из-за прорыва теплосети.

    Потоп в ТРЦ «Ocean Plaza»! Всё из-за прорыва теплосети. Опубліковано Типичный Киев Понеділок, 13 січня 2020 р.

    Рятувальники також винесли з будівлі одну потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби.

    На місці працюють комунальні служби та рятувальники КМДА.

    Нагадаємо, 11 січня на вулиці Госпітальній у Печерському районі Києва стався прорив комунікацій «Київводоканалу».

    Аварія сталася на проїжджій. У зв’язку з цим рух вулицею було частково обмежено.

    таксі Київ ДСНС вода аварія рятувальники КМДА чоловік потоп магазин
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