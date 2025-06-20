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Махінації в Інституті раку: суд відправив під арешт одного з підозрюваних

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Махінації в Інституті раку: суд відправив під арешт одного з підозрюваних
Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня 2025 року
фото: Національний інститут раку/Facebook

Підозрюваному визначено заставу у розмірі 25 млн 738 тис. грн

Сьогодні, 20 червня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до ще одного підозрюваного у справі про завдання збитків Національному інституту раку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вказану особу взято негайно під варту у залі суду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду

Повідомляється, що підозрюваному визначено заставу у розмірі 25 млн 738 тис. грн. Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня 2025 року. 

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили підозру шістьом особам, причетним до схеми масштабних розкрадань на закупівлі обладнання для Національного інституту раку (НІР). Організатором схеми правоохоронці називають «фактичного керівника найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній)». Він нібито залучив до схеми представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку, серед яких – виконувач обов’язків директора НІР. 

За даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Германа Фісталя і депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипка, який у 2021-2022 роках був в.о. керівника Національного інституту раку. Разом з ними підозру отримали ще два представники підконтрольних Фісталю компаній і двоє службовців Інституту раку.

За даними слідства, схема передбачала забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у закупівлях медобладнання для НІР.

Під час закупівель вартість обладнання штучно збільшували подекуди на 50% від початкової ціни: «у ланцюги постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо». Це підтверджено низкою доказів, зібраних з 12 країн світу.

Герман Фісталь є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Автоспецпром» – провідного виробника автомобілів швидкої допомоги.

На сайті компанії стверджується, що вона не використовує фірми-«прокладки» для отримання надприбутків. І базовий автомобіль, і всі запчастини ТОВ «Автоспецпром» закуповує напряму у виробників або в їхніх офіційних представників в Україні.

Щодо ймовірного завищення цін на продукцію для державних установ, «Автоспецпром» заявляє, що тільки у 2019-2020 роках цінова політика компанії дозволила заощадити понад 200 млн грн бюджетних коштів. 

Теги: кримінал корупція в Україні медицина

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