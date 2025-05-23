Украв кондиціонери, підлеглих гнав будувати хату: нові деталі справи військового проректора

Проректору прикордонного вишу (на фото по центру) загрожує до 15 років тюрми

Полковник Петро Ткачук отримав підозру, суд відсторонив його від посади на два місяці

«Главком» дізнався досі невідомі подробиці гучної справи, в якій фігурує проректор з матеріального забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького полковник Петро Ткачук. 7 травня ДБР оголосило підозру посадовцю у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану і привласненні військового майна. Із офіційних релізів правоохоронців стало відомо, що Петро Ткачук залучав підлеглих прикордонників на будівельні роботи власного будинку.

Як з’ясував «Главком», цей будинок розташований у садівничому товаристві «Ветеран-1» на земельній ділянці площею вісім соток у Хмельницькому.

Будинок проректора Петра Ткачука, на ремонтні роботи якого він залучав підлеглих фото: Хмельницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Будівельні роботи кипіли на ділянці вісім соток, власником яких у 2017 році став Петро Ткачук дані: кадастрова карта

У 2017 році вказана ділянка з’явилася у власності Петра Ткачука; її задекларована вартість на той час склала 6,9 тис. грн.

За даними досудового розслідування, протягом 2024 року-квітня 2025 року проректор залучив на будівельно-ремонтні роботи своєї оселі вісім працівників Національної академії: начальника відділення матеріального забезпечення, начальника групи відділу забезпечення навчального процесу, двох підсобних робітників відділу тилового забезпечення, техніка-дизеліста відділу тилового забезпечення, водія відділу інженерно-технічного забезпечення, завідувача електрогосподарством відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення і муляра групи ремонту та обслуговування відділення матеріального забезпечення відділу тилового забезпечення.

Кожному з цих співробітників нараховувалися бюджетні виплати, не зважаючи на те, що вони були задіяні у приватних інтересах підозрюваного посадовця. Загальна сума виплат склала 400,5 тис. грн з них найбільше отримали один із підсобних робітників (104 тис. грн), технік-дизеліст (82 тис. грн) і муляр (73,3 тис. грн).

Крім цього, слідство приписує проректору військового вишу крадіжку двох кондиціонерів, які Академія купувала за бюджетні гроші. Тендер відбувся у грудні 2023 року. Військовий заклад за 31,7 тис. грн придбав три китайських кондиціонери Sensei SAC-12CHG.

Два із трьох кондиціонерів, які прикордонна Академія купила собі, «переїхали» до будинку проректора вишу дані: ProZorro

За матеріалами справи, через рік після тендеру, у грудні 2024 року Петро Ткачук дав вказівку підлеглим перевести зі складу навчального закладу до його домівки, що будується, два кондиціонери. Вже під час допитів четверо свідків із числа працівників Академії розповіли про обставини списання із складу кондиціонерів. Ще один свідок підтвердив, що в його службовому кабінеті вказані кондиціонери не встановлювались.

Окрім кондиціонерів, куплених за бюджетні кошти, на території будівництва будинку Ткачука силовики відшукали велику кількість майна з інвентарними номерами Академії, зокрема, ліжка, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали (плитку, ламінат), придбані за кошти державного бюджету.

Плитка, куплена за бюджетні кошти, опинилася в будинку проректора вишу фото: ДБР

Ліжка, придбані за бюджетні кошти, стояли в будинку проректора вишу фото: ДБР

8 травня суд відсторонив Петра Ткачука від посади проректора до 29 червня. Водночас, за даними ЗМІ, відсторонений посадовець зарахований у розпорядження ректора Академії і виконує окремо визначені обов’язки, не пов’язані з адміністративно-господарською діяльністю.

На уточнююче запитання журналістів до керівництва військового вишу, чи відсторонили ще когось від виконання службових обов’язків через справу Петра Ткачука, у запиті відповіли: «З огляду на недопустимість розголошення відомостей про хід досудового розслідування коментувати вказані події наразі є передчасним. По завершенню службових розслідувань всі висновки та матеріали будуть направлені до правоохоронних органів».

Варто наголосити: з березня 2023 року Петро Ткачук обіймає посаду проректора з матеріального забезпечення Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. Його декларації на сайті НАЗК наразі засекречено.

Однак «Главком» натрапив на статки і доходи сім’ї полковника, ознайомившись із деклараціями дружини прокурора Світлани Ткачук, яка останні десять років є головним бухгалтером Хмельницької обласної прокуратури.

За час великої війни подружжя Ткачуків декларує одну і ту ж нерухомість: два нежитлових приміщення загальною площею 10,3 кв. м, гараж на 20 «квадратів», вісім соток землі – усе це майно розташовано у Хмельницькому і належить главі сім’ї Петру Ткачуку. Є ще орендована квартира від Академії площею 58,5 кв. м.

Також за час вторгнення незмінним залишився автопарк сім’ї Ткачуків. У власності проректора Subaru Outback, 2010 року і автопричіп; у його дружини – Volkswagen Touareg, 2007 року випуску.

Декларації Петра Ткачука на сайті НАЗК наразі засекречено, але нажиті майно та доходи показує його дружина дані: реєстр декларацій

За 2024 рік дохід дружини проректора Світлини Ткачук склав 577,8 тис. грн. Сам же Петро Ткачук не розкрив відомостей у декларації, скільки він заробляє у Національній академії, а також яку суму виплат отримав від страхової компанії. При цьому посадовець вказав, що готівкою зберігав $10 тис.

Як повідомляв «Главком», в Україні суд арештував низку активів сина експрезидента АТ «Мотор-Січ» Олександра Богуслаєва, підозрюваного у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великому розмірі. Арешти накладено на корпоративні права 20 компаній із Запоріжжя, які контролює Богуслаєв-молодший через кілька офшорних фірм.

Іще Феміда арештувала бази відпочинку та оздоровчі табори, частина з яких перебуває під окупацією РФ; купу комплексів об’єктів нежитлової нерухомості у Запоріжжі та області.

Також під заборону відчужувати та розпоряджатися потрапили дві квартири Олександра Богуслаєва загальною площею 131,1 кв. м (нерухомість у Запоріжжі та Ялті) і гараж площею 38,2 кв. м у Запоріжжі.