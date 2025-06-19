Відомі бізнесмени заволоділи 231 млн грн на закупівлі обладнання для Інституту раку, – ЗМІ

НАБУ і САП заявили про викриття схеми розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю обладнання для Національного інституту раку

НАБУ і САП повідомили підозру шістьом особам, причетним до схеми масштабних розкрадань на закупівлі обладнання для Національного інституту раку (НІР).

«Упродовж 2021-2022 років під час закупівель медичного обладнання в межах проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР» учасники оборудки заволоділи коштами на суму понад 231 млн грн», – повідомили в НАБУ.

Організатором схеми правоохоронці називають «фактичного керівника найбільшої групи постачальників медичного обладнання (понад 300 представників компаній)». Він нібито залучив до схеми представників підконтрольних компаній та службових осіб Національного інституту раку, серед яких – виконувач обов’язків директора НІР.

За даними джерел LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Германа Фісталя і депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипка, який у 2021-2022 роках був в.о. керівника Національного інституту раку.

Разом з ними підозру отримали ще два представники підконтрольних Фісталю компаній і двоє службовців Інституту раку.

За даними слідства, схема передбачала забезпечення позаконкурентної перемоги підконтрольних компаній у закупівлях медобладнання для НІР.

Під час закупівель вартість обладнання штучно збільшували подекуди на 50% від початкової ціни: «у ланцюги постачання вводилися афілійовані з організатором схеми закордонні компанії, змінювалася комплектність обладнання тощо». Це підтверджено низкою доказів, зібраних з 12 країн світу.

Герман Фісталь є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Автоспецпром» – провідного виробника автомобілів швидкої допомоги.

На сайті компанії стверджується, що вона не використовує фірми-«прокладки» для отримання надприбутків. І базовий автомобіль, і всі запчастини ТОВ «Автоспецпром» закуповує напряму у виробників або в їхніх офіційних представників в Україні.

Щодо ймовірного завищення цін на продукцію для державних установ, Автоспецпром заявляє, що тільки у 2019-2020 роках цінова політика компанії дозволила заощадити понад 200 млн грн бюджетних коштів.