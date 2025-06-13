Медиків в окопи? Зеленський змінив правила служби

Нові правила військової служби для медиків та реабілітологів: Зеленський підписав указ

12 червня 2025 року набув чинності Указ Президента України №397/2025, що вносить суттєві зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України. Документ деталізує умови проходження служби для осіб із медичною та фармацевтичною освітою, а також фахівців з реабілітації, особливо в умовах воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Як зазначають у МОЗ, ключовою зміною є запровадження норми, яка забороняє призначення таких фахівців на військові посади, що не пов’язані з наданням медичної, фармацевтичної чи реабілітаційної допомоги. Також їх не можуть призначати на посади, що потребують нижчого рівня освіти або кваліфікації, ніж має кандидат. Єдиним винятком є добровільна письмова згода самого військовослужбовця на таке призначення.

Йдеться про військовослужбовців та громадян, які мають вищу освіту ступеня магістра медичного або фармацевтичного спрямування та відповідний сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста. Документ також поширюється на фахівців з вищою освітою ступеня магістра за спеціальностями «Технології медичної діагностики та лікування» (спеціалізація «Протезування-ортезування»), «Терапія та реабілітація», «Біомедична інженерія» (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів) або тих, хто пройшов післядипломне навчання на циклах спеціалізації «Ерготерапія», «Протезування-ортезування», «Терапія мови і мовлення», «Фізична терапія». Назви спеціальностей зазначено з урахуванням змін освітнього законодавства.

Указом оновлено й вимоги до присвоєння звання молодшого лейтенанта як для чинних військовослужбовців, так і для громадян, які можуть бути призвані за мобілізацією чи зараховані на військову службу за контрактом. До переліку спеціальностей включено не лише лікарів, а й фармацевтів. Вони зможуть бути призначені на посади офіцерського складу медичної служби з подальшим проходженням військової підготовки за програмою підготовки офіцерів медичної служби тактичного рівня (у разі якщо такі особи не проходили військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби).

Також чітко визначено перелік спеціальностей, які дозволяють служити на посадах за реабілітаційними напрямами. Такі фахівці можуть бути призначені на офіцерські посади у сфері реабілітації, у тому числі з протезування-ортезування, з подальшим проходженням (у разі потреби) курсу військової підготовки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп може припинити війну між Росією та Україною. Про це він зауважив в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters, членом якої є Politico, інформує «Главком».

«Росія просто бреше Трампу. Більшість глав держав і урядів поділяють мою думку, і я дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Це найголовніше», – наголосив президент.

Зеленський додав, що важелі для припинення війни знаходяться у президента США Дональда Трампа, тому що «Путін не розуміє нічого, крім сили, і Америка має цю силу». Посилаючись на Трампа, президент сказав: «Все в його руках... Наскільки сильним буде пакет санкцій, залежить від нього. Швидкість, з якою приймаються рішення, залежить від нього».