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ДБР повідомило про підозру новому учаснику схеми «Київзеленбуду»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДБР повідомило про підозру новому учаснику схеми «Київзеленбуду»
За версією слідства, практика відкатів охоплювала всі підрядні організації «Київзеленбуду» і діяла за мовчазної згоди керівництва міста
фото: Державне бюро розслідувань

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі

У справі про масштабні корупційні «відкати» у «Київзеленбуді» з'явився новий фігурант: Державне бюро розслідувань повідомило про підозру директору комунального підприємства, який, за даними слідства, сприяв «потрібній» компанії в тендері та мав стати посередником при передачі мільйонного хабара. Ця справа викрила системну схему вимагання 15% від суми договорів від підрядників «Київзеленбуду» за «схвалення» та підписання актів виконаних робіт. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державне бюро розслідувань

Повідомляється, що посадовці «Київзеленбуду» під час виконання робіт в одному зі столичних парків у 2024 році вимагали від підрядника 15% від суми договору за «схвалення» та укладання контракту. Комерсант переміг у тендері завдяки сприянню директора одного із комунальних підприємств, який мав зв’язки серед організаторів оборудки. Саме він, за даними ДБР, забезпечив участь «потрібної» компанії, допомагав з організацією тендеру та повинен був виступити посередником при передачі неправомірної вигоди у розмірі понад 1 млн грн.

У справі про масштабні корупційні «відкати» у «Київзеленбуді» з'явився новий фігурант
У справі про масштабні корупційні «відкати» у «Київзеленбуді» з'явився новий фігурант
фото: Державне бюро розслідувань/Facebook

За даними слідства, керівництво «Київзеленбуду» систематично вимагало від підрядників «відкати» у розмірі 15% від суми договору за підписання актів виконаних робіт без перевірки їх якості та обсягу. Ця практика охоплювала всі підрядні організації, які співпрацювали з підприємством, і діяла за мовчазної згоди керівництва міста.

«Зокрема, у лютому 2025 року задокументовано 10 випадків вимагання та п'ять фактів отримання хабарів на суму понад 3 млн грн. Загалом, учасники схеми планували отримати щонайменше 25 млн грн неправомірної вигоди», – повідомили у ДБР.

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру у пособництві у висловленні пропозиції неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

У  березні 2025 року було затримано та повідомлено про підозру трьом керівникам «Київзеленбуду». Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному. Також повідомлено про підозру чотирьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми. 

Раніше повідомлялося, що працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд». 

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Теги: прокуратура Київ корупція в Україні хабар розслідування Державне бюро розслідувань Київзеленбуд

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