Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування

Зміни стосуються тих, хто не працює та не отримує базову допомогу

З 1 червня в Австрії припинила діяти система обов’язкового медичного страхування для українців під тимчасовим захистом, які не мають офіційного працевлаштування або не отримують базового соціального забезпечення. Про зміни в системі страхування повідомило австрійське агентство APA, передає «Главком».

Рішення було передбачене раніше і набуло чинності згідно з планом наприкінці травня. Попри припинення страхування, уряд Австрії встановив перехідний період – до 12 липня. У цей час українці зберігають доступ до медичних послуг, зокрема можливість відвідувати лікаря та отримувати ліки.

Після завершення пільгового періоду застрахованими залишаться ті громадяни України, які офіційно працюють, а також ті, хто отримує базове забезпечення. На початок травня таких осіб в Австрії було приблизно 35 тисяч. Іншим переміщеним особам для збереження доступу до медичних послуг необхідно самостійно подбати про страхування. Це можна зробити двома шляхами: уклавши офіційний трудовий договір, що передбачає участь у системі соціального страхування або оформивши самострахування (individuelle Versicherung).

У зоні ризику залишаються ті українці, які не працюють офіційно, не отримують допомоги і мають власні заощадження. Саме для таких людей страхове покриття буде припинено після 12 липня. Базове соціальне забезпечення, згідно з австрійським законодавством, надається тим, хто не може самостійно забезпечити життєво необхідні потреби або не отримує підтримки з інших джерел. Ці зміни є частиною поступової адаптації системи соціального захисту до обставин довготривалого перебування біженців з України на території Австрії.

Раніше «Главком» повідомляв, що канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність перегляду норм надання притулку в Європейському Союзі, наголосивши, що чинні положення вже застаріли та не відповідають сучасним реаліям.

До слова, в Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер.