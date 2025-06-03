Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування
Австрія припинила обов’язкове медстрахування для частини українських біженців
фото з відкритих джерел

Зміни стосуються тих, хто не працює та не отримує базову допомогу

 

З 1 червня в Австрії припинила діяти система обов’язкового медичного страхування для українців під тимчасовим захистом, які не мають офіційного працевлаштування або не отримують базового соціального забезпечення. Про зміни в системі страхування повідомило австрійське агентство APA, передає «Главком».

Рішення було передбачене раніше і набуло чинності згідно з планом наприкінці травня. Попри припинення страхування, уряд Австрії встановив перехідний період – до 12 липня. У цей час українці зберігають доступ до медичних послуг, зокрема можливість відвідувати лікаря та отримувати ліки.

Після завершення пільгового періоду застрахованими залишаться ті громадяни України, які офіційно працюють, а також ті, хто отримує базове забезпечення. На початок травня таких осіб в Австрії було приблизно 35 тисяч. Іншим переміщеним особам для збереження доступу до медичних послуг необхідно самостійно подбати про страхування. Це можна зробити двома шляхами: уклавши офіційний трудовий договір, що передбачає участь у системі соціального страхування або оформивши самострахування (individuelle Versicherung).

У зоні ризику залишаються ті українці, які не працюють офіційно, не отримують допомоги і мають власні заощадження. Саме для таких людей страхове покриття буде припинено після 12 липня. Базове соціальне забезпечення, згідно з австрійським законодавством, надається тим, хто не може самостійно забезпечити життєво необхідні потреби або не отримує підтримки з інших джерел.  Ці зміни є частиною поступової адаптації системи соціального захисту до обставин довготривалого перебування біженців з України на території Австрії.

Раніше «Главком» повідомляв, що канцлер Австрії Крістіан Штокер заявив про необхідність перегляду норм надання притулку в Європейському Союзі, наголосивши, що чинні положення вже застаріли та не відповідають сучасним реаліям. 

До слова, в Австрії не виключають можливої участі своїх військових у потенційній миротворчій місії в Україні. Про це заявила федеральна міністерка оборони країни Австрії Клаудіа Таннер.

 

Читайте також:

Теги: Австрія медицина біженці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування
Австрія змінила правила для українців: кого з біженців виключили з медстрахування
Потужний землетрус сколихнув курорт у Туреччині: є загиблі та постраждалі
Потужний землетрус сколихнув курорт у Туреччині: є загиблі та постраждалі
Наркотики у популярному мармеладі: три країни Європи потрапили у скандал
Наркотики у популярному мармеладі: три країни Європи потрапили у скандал
В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій
В Індії затримано чоловіка, який намагався перевезти отруйних змій
У яких країнах Європи найпізніше виходять на пенсію: статистика
У яких країнах Європи найпізніше виходять на пенсію: статистика
На аеродромі «Іваново» знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок
На аеродромі «Іваново» знищено щонайменше один літак А-50: супутниковий знімок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
235K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 червня: ситуація на фронті
132K
«Масштабна воєнна катастрофа». Терорист Стрєлков попередив росіян, що на них чекає
89K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 червня 2025
58K
Президент Казахстану заявив, що йде з посади, але є нюанс
51K
Пів мільйона доларів за крісло. Затримано ділків, що «продавали» посаду директора держпідприємства
23K
Міністр оборони США регулярно отримував дані про операцію «Павутина» – CNN

Новини

Перемовини України та РФ, новий президент Польщі. Головне за 2 червня
Вчора, 21:05
Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua