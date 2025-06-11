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Мобілізована екссуддя отримала вирок за хабар: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Мобілізована екссуддя отримала вирок за хабар: деталі
ВАКС визнав екссуддю винуватою в отриманні неправомірної вигоди
фото з відкритих джерел

Суд ухвалив рішення про конфіскацію всього майна, яке належить колишній судді на праві власності

Сьогодні, 11 червня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок у справі екссудді колишнього Окружного адміністративного суду міста Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Вищого антикорупційного суду.

Повідомляється, що ВАКС визнав екссуддю винуватою в отриманні неправомірної вигоди та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років 6 місяців з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки. Суд також ухвалив конфіскувати все майно, яке їй належить на праві власності.

«Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного її затримання після набрання вироком законної сили», – зазначили у суді.

До набрання вироком законної сили обвинуваченій залишили запобіжний захід у вигляді застави та поклали додаткові обовʼязки, в тому числі носити електронний браслет.

У повідомленні Вищого антикорупційного суду не розкривається особа судді, однак за даними «Главкома», мова йде про колишню суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Олену Власенкову. 

За даними «Главкома», 5 липня 2022 року екссуддя Власенкова мобілізувалася до ЗСУ і проходить службу на посаді старшого експедитора у званні солдат.

Звіт із бухгалтерії ОАСКу, де вказано, що Власенкова мобілізована
Звіт із бухгалтерії ОАСКу, де вказано, що Власенкова мобілізована
фото: «Главком»

Того ж року з'явилося клопотання адвоката про зупинку судового розгляду. Однак Феміда відмовила. Зокрема, у листі командиру військової частини, де служила Власенкова, суд зазначив наступне: «Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є безумовним обов`язком кожного громадянина України. При цьому, суд просив забезпечити участь Власенкової у судових засіданнях, у разі якщо, вона не перебуває у місцях безпосередніх активних бойових дій, та виключно забезпечує функціонування життєдіяльності військової частини».

Історія скандально відомого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), ліквідованого наприкінці 2022 року, не завершилася. У розпорядження «Главкома» потрапила бухгалтерська звітність цього суду, що фіксує виплати пів сотні суддям цієї установи за 2023 рік, 2024-й і два місяці 2025 року. Парадокс у тому, що ОАСК було ліквідовано рішенням Верховної Ради, і він автоматично перестав розглядати судові справи. Тобто судді мали б перестати виконувати свої обов’язки, однак це жодним чином не позначилося на їхніх доходах. «Главком» розказав історію про те, як нічого не робити, і 3-4 млн заробити...

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Теги: прокуратура корупція в Україні хабар суддя Антикорупційний суд вирок

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