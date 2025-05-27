Щодня виготовляв 100 тонн пального. У Кривому Розі викрито нелегальний нафтопереробний завод

Фігуранти змішували пальне з нафтовими компонентами низької якості та реалізовували через місцеві АЗС

Зловмисники виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92

Детективи Бюро економічної безпеки викрили нафтопереробний завод у Кривому Розі, який нелегально виготовляв бензин та дизель. Його потужність сягала понад 100 тонн пального на добу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Виробництво було обладнано на території промислового підприємства. На ньому зловмисники виготовляли дизельне пальне та бензин марок А-95 і А-92.

Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості та реалізовували через мережу місцевих автозаправних станцій. Водночас АЗС подавали нульову звітність до Податкової служби та використовували договори з неправдивими даними.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків на заводі та заправках, де зафіксували низку порушень: продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, реєстратори розрахункових операцій, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування. Детективи вилучили документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн грн.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків на заводі та заправках фото: esbu.gov.ua/БЕБ

Варто зазначити, що нафтопереробний завод та його співробітники не вперше фігурують в кримінальних провадженнях Бюро економічної безпеки, одне з яких раніше було скеровано до суду. Триває досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Києва, який спільно з іншими військовослужбовцями викрадав пальне частини.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну організацію на чолі з військовослужбовцем, яка організувала викрадення дизельного пального та мастильних матеріалів в одній з військових частин Рівненської області.

До слова, детективи Бюро економічної безпеки в Києві припинили діяльність автозаправної станції, яка працювала без необхідних ліцензій на зберігання та продаж пального.