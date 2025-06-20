Генпрокуратура фіксує безпрецедентний ріст жорстокого поводження з тваринами

Україна: кількість справ про жорстоке поводження з тваринами зросла майже в 4 рази – ГПУ

За перші п'ять місяців 2025 року Генеральна прокуратура України зафіксувала рекордні 386 кримінальних проваджень за статтею 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Це майже в 3,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому, у 80% справ вже вручено підозру, хоча до суду наразі дійшло лише 4% від усіх проваджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Сплеск справ: від 21 до понад 200 на місяць

скріншот: Опендатабот

Цьогорічна цифра в 386 справ значно перевищує попередній річний рекорд у 220 справ, зафіксований у 2020 році. У порівнянні з 105 справами за аналогічний період минулого року, зростання становить майже 4 рази.

«Зростання кількості кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами – це не про збільшення насильства, а про зменшення мовчання, – коментує Анастасія Гевчук, юристка-аналітикиня законодавства організації UAnimals. – Завдяки просвітницькій роботі, доступним юридичним інструментам і підтримці громадських організацій, люди стали більше повідомляти про порушення і діяти згідно із законом».

Різкий сплеск кількості нових проваджень стався навесні. Якщо на початку 2025 року відкривали в середньому 21 справу на місяць (як і в попередні роки), то лише за квітень було порушено 213 нових проваджень – це вдесятеро більше, ніж зазвичай. У травні кількість справ дещо знизилася до 110, але це все ще вп’ятеро перевищує показники минулих років.

Позитивною тенденцією є підвищення ефективності розслідувань. Якщо у попередні роки підозру вручали лише у 20% випадків, то цьогоріч цей показник зріс до 80%.

Однак, через різкий сплеск нових справ, відсоток проваджень, що дійшли до суду, знизився. З 13-15% у попередні роки цей показник скоротився до 4%.

За словами Анастасії Гевчук, такий сплеск є результатом наполегливої роботи 2024 року, зокрема:

Запуску чат-ботів для повідомлень про жорстоке поводження.

Публікації шаблонів заяв.

Навчань для слідчих та прокурорів, проведених UAnimals.

Крім того, у лютому 2025 року відбувся спеціалізований тренінг для правоохоронців, що підвищив їхню обізнаність та ефективність у фіксації таких справ.

скріншот: Опендатабот

За даними пошуковика по судовому реєстру «Бабуся», цьогоріч суди вже винесли 20 вироків за жорстоке поводження з тваринами. Є випадки, коли злочинці отримують реальні терміни ув’язнення. Наприклад, на Львівщині чоловік отримав 5 років ув’язнення за забиття собаки битою. Проте, у реєстрі також є справи, де порушників закону карали штрафами та умовними термінами.

Нагадаємо, у часи повномасштабної війни, коли сотні тисяч українців потребують психологічної підтримки, Київський зоопарк перетворився на потужний центр реабілітації, де взаємодія з тваринами допомагає відновлювати душевну рівновагу. Минулого року понад 60 тисяч людей безкоштовно пройшли спеціальні програми реабілітації, які проводяться на території зоопарку та за його межами. Як повідомив у інтерв'ю «Главкому» генеральний директор Київського зоопарку Кирило Трантін, установа активно розвиває напрямок анімалотерапії, що є поширеною світовою практикою.