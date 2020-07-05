Масова бійка в Києві: у поліції відреагували на звинувачення



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Вранці 4 липня між двома компаніями виник конфлікт, який переріс в бійку Скріншот з відео

Правоохоронці стверджують, що втрутилися в ситуацію, припинили бійку та затримали 10 осіб

У столичній поліції заявили, що інформація про бездіяльність поліцейських під час бійки на Бессарабці 4 липня не відповідає дійсності.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Києва, деякі ЗМІ, висвітлюючи інформацію про бійку зі стріляниною у центрі столиці, поширили інформацію, що поліцейські не вжили заходів для її припинення. У поліції наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Як ми уже повідомляли, упродовж кількох перших хвилин після отримання виклику на місце події прибуло сім екіпажів патрульної поліції. Безпосередньо виклик на 102 столичної поліції надійшов о 4:40 ранку. Уже через хвилину (4:41) прибув перший наряд поліцейських, інші шість екіпажів поліції прибули упродовж наступних п’яти хвилин. Правоохоронці втрутилися в ситуацію, негайно припинили бійку та затримали 10 осіб, яких доставили до Печерського управління поліції для з’ясування всіх обставин події», - поінформували у столичному главку.

Разом з тим у поліції повідомили, що на фото, яке поширюють в соцмережах та ЗМІ, чоловіки у чорній формі, які стоять поблизу в момент бійки, не є поліцейськими, це - охоронці розважальних закладів, які замість того, аби втрутитися в конфлікт та припинити хуліганські дії, стояли і спостерігали за ними.

«Тож у рамках розслідування кримінального провадження діям охоронців також буде надана правова оцінка», - додали у поліції.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Раніше на Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений.

Як повідомлялося, 2 липня у будівлі Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації сталась бійка.

До слова, у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною.