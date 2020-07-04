Масова бійка в Києві: Зеленський звернувся з вимогою до Авакова та Венедіктової



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Вранці 4 липня на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній у Києві відбулася масова бійка зі стріляниною Фото: Київ оперативний

Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї викликають серйозну стурбованість

Президент України Володимир Зеленський вимагає від генерального прокурора Ірини Венедіктової та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова забезпечити ефективну координацію роботи з недопущення ескалації насильства на вулицях країни.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що порушення громадського порядку, незаконний обіг і застосування зброї, численні напади на громадян, зокрема із застосуванням насильства, викликають серйозну стурбованість.

«Вимагаю від генерального прокурора та міністра внутрішніх справ системної та злагодженої координації в роботі, спрямованої на недопущення ескалації насильства на вулицях країни, вжиття зрозумілих і ефективних превентивних заходів для запобігання цьому та забезпечення мирного й спокійного життя громадян України», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.

Раніше на Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений.

Як повідомлялося, 2 липня у будівлі Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації сталась бійка.

До слова, у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною.