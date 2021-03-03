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    Масштабна аварія у Києві: легковик вилетів на зупинку з пасажирами

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    Потерпілих не було: пасажири встигли вчасно відскочтити - Масштабна аварія у Києві: легковик вилетів на зупинку з пасажирами
    Потерпілих не було: пасажири встигли вчасно відскочтити
    Фото: Telegram

    Причиною дорожньо-транспортної пригоди могли стати ожеледь і перевищення швидкості

    Сьогодні, 3 березня, внаслідок зіткнення з тролейбусом на зупинку громадського транспорту вилетів автомобіль Ford. Як повідомляє dtp.kiev.ua, аварія сталася недалеко від станції метро «Сирець». Тут зіткнулися автомобілі ВАЗ, мікроавтобус Ford і комунальний тролейбус, які рухалися у напрямку до центру міста. Після удару, іномарку відкинуло на зупинку, на якій в той момент знаходилися люди – вони встигли відскочити.

    Повідомляється, що причиною дорожньо-транспортної пригоди може бути ожеледь і перевищення швидкості. Деталі події встановить поліція.

    Як повідомлялося раніше, в понеділок, 1 березня, на автодорозі поблизу міста Стрий Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України Олександра Дубінського. Автомобіль Toyota Land Cruiser, яким керував Дубінський, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Jeep Compas. Водій та пасажир цього автомобіля отримали травми, сам Дубінський у ДТП не постраждав.

    Теги: ДТП Київ метро водій автомобіль аварія поліція
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