Пʼяний таксист у Києві збив матір з дитиною і намагався втекти

Аварії за участю таксі часто трапляються у Києві

Винуватцем важкої дорожньо-транспортної пригоди став водій служби Bolt

У Києві в середу, 3 березня, п'яний водій таксі на пішохідному переході збив матір з дитячим візком і намагався втекти з місця інциденту. Про це повідомили на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

Дорожньо-транспортна пригода сталося на розі вулиці Петра Запорожця і бульвару Перова. За кермом автомобіля Renault служби таксі Bolt знаходився чоловік, в крові якого, як з'ясувалося, було 2.71 проміле алкоголю.

Таксі наїхало на жінку, коли вона з дитячою коляскою переходила через дорогу. При ударі жінка встигла відштовхнути коляску на тротуар, але сама зазнала множинних забоїв від удару об капот та об скло машини. Дитина не постраждала.

П'яного винуватця ДТП затримали свідки інциденту в 200 метрах від місця наїзду.

Як стало відомо раніше, протягом січня цього року патрульні Київщини виявили майже 260 нетверезих водіїв транспортних засобів.