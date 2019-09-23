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    У Києві водій легковика протаранив металевий відбійник і загинув на місці аварії (фото)

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    У Києві водій легковика протаранив металевий відбійник і загинув на місці аварії (фото)

    Водій Hyundai, 1963 року народження, помер на місці, а ще двоє пасажирів легковика отримали травми різного ступеню тяжкості

    Аварія сталася у Голосіївському районі. На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального управління поліції та патрульні поліцейські. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    За попередньою інформацією, водій Hyundai рухався проспектом Глушкова, не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник.

    У результаті водій, 1963 року народження, помер на місці, а ще двоє пасажирів легковика отримали травми різного ступеню тяжкості – їх госпіталізували.

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    На місці події правоохоронці опитали свідків автопригоди.

    Також наразі поліцейські вивчають записи з камер відеоспотереження, аби з’ясувати причини та механізм ДТП.

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Як повідомлялось, на 59-му км автодороги Київ-Харків поблизу с. Бзів у Баришівському районі Київської області сталася ДТП за участю трьох автомобілів, унаслідок якої загинули троє людей.

    Крім того, у Чернігові сталося ДТП, під час якого водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом, внаслідок чого загинули четверо підлітків.

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