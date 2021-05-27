На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП

Патрульні виявили у чоловіка два пакетики з наркотичною речовиною

За керування автівкою у стані наркотичного сп'яніння патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол

У ніч на четвер, 27 травня, близько першої години на 33 км автодороги Київ-Харків сталася дорожньо-транспортна пригода. ДТП оформляли бориспільські патрульні.

Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, до одного з учасників автопригоди приїхав знайомий за кермом легковика Hyundai Sonata.

Спілкуючись з останнім, інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. 28-річний водій погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат виявився позитивний.

Також під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка два пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною.

Охоронці правопорядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Для вилучення речовин та надання правовової кваліфікацї діям громадянина інспектори викликали слідчо-оперативну групу.