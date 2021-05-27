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    На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП

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    Патрульні виявили у чоловіка два пакетики з наркотичною речовиною - На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП
    Патрульні виявили у чоловіка два пакетики з наркотичною речовиною
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    За керування автівкою у стані наркотичного сп'яніння патрульні склали на чоловіка адміністративний протокол

    У ніч на четвер, 27 травня, близько першої години на 33 км автодороги Київ-Харків сталася дорожньо-транспортна пригода. ДТП оформляли бориспільські патрульні.

    Як повідомляє Патрульна поліція Київської області, до одного з учасників автопригоди приїхав знайомий за кермом легковика Hyundai Sonata.

    Спілкуючись з останнім, інспектори помітили в нього явні ознаки наркотичного сп’яніння. 28-річний водій погодився пройти перевірку в медичному закладі. Результат виявився позитивний.

    Також під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка два пакетики з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною.

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    На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП
    На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП

    Охоронці правопорядку склали на водія протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

    Для вилучення речовин та надання правовової кваліфікацї діям громадянина інспектори викликали слідчо-оперативну групу.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина наркотики автомобіль
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    На Київщині молодик «під кайфом» приїхав підтримати друга, що потрапив у ДТП