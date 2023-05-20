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Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Проспект затягло чорним димом: біля Гідропарку сталась пожежа (фото, відео)
Рятувальники ліквідували пожежу на загальній площі 40 кв. м
фото: ДСНС

Вогонь зі сміття перекинувся на будівлі ресторану

У суботу, 20 травня, сталася пожеж на просп. Броварському, 14 у районі Гідропарку в Києві. У мережі з’явилися фото та відео з місця пожежі. Повідомляється, що нібито пожежа виникла в ресторані.

Броварський проспект затягло чорним димом.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників об 11:13. Головне управління ДСНС у Києві інформує, що сталося загоряння сміття на відкритій території на площі 25 кв. м із розповсюдження вогню на дві сусідні недіючі будівлі.

3 фото
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фото: ДСНС

Об 11:42 пожежу на загальній площі 40 кв. м було локалізовано та о 12:00 – ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає.

Теги: пожежа Київ ДСНС

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