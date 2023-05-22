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Найменшій жертві чотири роки. Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Найменшій жертві чотири роки. Як Нацполіція розслідує сексуальні злочини окупантів
сексуальне насильство під час війни – це злочин без строку давності
фото з відкритих джерел

Поліцейські максимально залучені до відпрацювання деокупованих територій

Найстаршій постраждалій від сексуального насильства, вчиненого військовими РФ – 82 роки. 13 кримінальних проваджень розпочаті за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства відносно дітей. У 8 кримінальних провадженнях постраждалі діти встановлені, наймолодшій з них 4 роки. Про це інформує голова Нацполіції України Іван Вигівський.

«Сексуальне насильство під час війни – це злочин без строку давності. Він є одним із найтравматичніших для постраждалих, тому часто такі злочини довго лишаються латентними. Та позиція держави в особі правоохоронних органів, скільки б не минуло часу з моменту скоєння злочину, – надати захист всім постраждалим, допомогу, та обов’язково зафіксувати всі злочини ворога і забезпечити невідворотність покарання», – йдеться у повідомленні.

«Сьогодні говорили про це на конференції, організованій Офісом Генерального прокурора – #U4J: Respect. Support. Justice – Повага. Допомога. Справедливість. Її мета – об’єднати зусилля держави і суспільства для допомоги постраждалим від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, напрацювати методики ефективного розслідування цих злочинів», – додав голова Нацполіції.

З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну слідчими Національної поліції розпочато 70 кримінальних проваджень за фактами вчинення військовими РФ сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом відносно щонайменше 79 постраждалих (жінки, чоловіки, діти) на території: Херсонської області – 40; Київської – 19; Донецької – 6; Харківської – 6; Запорізької – 5; Луганської – 2; Чернігівської – 1.

Зазначається, що злочини СНПК (сексуальне насильство під час конфлікту) – це порушення норм Міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій. Законодавством України сексуальне насильство в умовах війни визначено злочином проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку та кваліфікується за статтею 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. 

Поліцейські максимально залучені до відпрацювання деокупованих територій.З метою виявлення та фіксації статевих злочинів на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Миколаївська та Херсонської областей створено 8 спеціалізованих поліцейських мобільних груп.

«Говорити на таких дискусіях про сексуальне насильство під час війни критично важливо, і робити це потрібно дуже обережно і відповідально, щоб надати підтримку та допомогу постраждалим, та пояснити, що вони не лишаються з травмою сам на сам. І наша держава 🇺🇦 зробить все, щоб притягнути до відповідальності винних», – підкреслили в Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що НАТО визнало злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський режим – рашизмом.

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Теги: злочин розслідування держава Київщина Миколаїв прокурор

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