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Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами
Жінка видерлася на небезпечну висоту
фото: ДСНС України у Волинській області/Facebook

Із небезпечного місця жінку зняли рятувальники

У Луцьку рятувальникам довелося знімати з електричних дротів жінку, яка вилізла туди. На щастя, вона не постраждала. Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

Інцидент стався у неділю, 21 травня, о 17:48 на проспекті Соборності. Місцеві жителі помітили, що жінка вилізла на електричні дроти та пересувалась ними на висоті понад 2,5 метрів. На місце події викликали рятувальників.

Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами фото 1

«Рятувальники міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам. Обставини події з’ясовують правоохоронці», – ідеться у повідомленні.

Раніше у Києві чоловік надумав у холодну погоду переплисти річку Дніпро. Свій заплив він почав із Труханового острова, але не зміг дістатися до точки призначення – отримав переохолодження.

 

 

 

Теги: Щастя жінка рятувальники

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