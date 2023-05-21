Балансувала на двометровій висоті: у Луцьку жінка прогулювалася електричними дротами

Із небезпечного місця жінку зняли рятувальники

У Луцьку рятувальникам довелося знімати з електричних дротів жінку, яка вилізла туди. На щастя, вона не постраждала. Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

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Інцидент стався у неділю, 21 травня, о 17:48 на проспекті Соборності. Місцеві жителі помітили, що жінка вилізла на електричні дроти та пересувалась ними на висоті понад 2,5 метрів. На місце події викликали рятувальників.

«Рятувальники міської 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини під’їхали до людини на пожежному авто, змогли оперативно зняти її з небезпечного місця та передали медикам. Обставини події з’ясовують правоохоронці», – ідеться у повідомленні.

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