Головна Новини
search button user button menu button

Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
у Москві сталася пожежа у будівлі російського Міноборони
фото з відкритих джерел

У будівлі Міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа. Журналісти розповіли про бізнес ексміністра Табачника. У ніч проти 25 травня окупанти завдали ударів по Харкову та області. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Пожежа у Москві

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа.

Пожежа сталася неподалік будинку № 36 на Карамишевській набережній у Москві. 

Як повідомив співрозмовник агентства ТАРС в екстрених службах, загоряння сталося на одному з балконів. На місці події працюють екстрені служби. Вогонь також охопив дерев'яні споруди.

О 21:34 пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль

У ніч на 25 травня російські окупанти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця.

Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

«Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО», – йдеться у повідомленні КМВА.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

 Удари по Харкову та області

У ніч на 25 травня росіяни вчергове обстріляли місто Харків і область. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс вступив у президентські перегони 2024 року 24 травня, в середу, беручи участь у республіканських праймеріз. 

44-річний республіканець оприлюднив своє рішення у заяві Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском.

Він викликав значний інтерес серед первинних виборців Республіканської партії, вважаючи себе молодшою ​​та більш доступною версією колишнього президента.

Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю

Директор провідного російського наукового інституту, заарештований за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, його звинувачують у зраді секретів Китаю. 

Керівника Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки імені Християновича Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

Відповідаючи на запитання про висунуті експертам інституту звинувачення, а також про попередні справи про державну зраду, пов'язані з Китаєм, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що спецслужби уважно стежать за можливими справами, пов'язаними зі «зрадою батьківщини».

Держдеп США схвалив продаж ЗРК NASAMS для України

Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів США. 

США запевняють, що цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі

Водночас продаж цього обладнання та підтримка не змінять основний військовий баланс у регіоні.

Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області

Легіон «Свобода Росії» під час операції в Бєлгородській області цього тижня втратив двох бійців

«Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські добровольці у Бєлгородській області «стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ».

 

Теги: втрати бізнес окупанти пожежа Харків

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У результаті удару один приватний будинок зруйновано, інший пошкоджено, суттєвих руйнувань зазнала житлова багатоповерхівка та історична будівля
Ракетний удар по Миколаєву та вибухи у передмісті Петербурга: головне за ніч
27 квiтня, 07:31
Вибух налякав росіян
Під Курськом неспокійно, зафіксовано «приліт»
29 квiтня, 16:59
На хвостовиках збитих над Одесою дронів були написи
Нічна атака на Київ: влада вказала, де впали уламки дрона
4 травня, 06:59
Хто з російських олігархів має власність в Україні? Експерти склали реєстр
Хто з російських олігархів має власність в Україні? Експерти склали реєстр
12 травня, 15:47
У РФ заявляють, що Путін внаслідок атаки не постраждав
Росія заявила, що ЗСУ намагалися вночі вдарити по Кремлю (відео)
3 травня, 14:40
Всього для атаки на Україну вночі окупанти застосували до 26 ударних дронів Shahed-136/131
Нічна атака на Миколаївщину: куди влучив дрон
3 травня, 08:00
Найбільше втрат за останні місяці припадає на загони, що складаються із засуджених
Понад 200 тис: журналісти назвали втрати Росії у війні
12 травня, 16:22
Українські військові просунулися на 2 км на Бахмутському напрямку
ЗСУ просунулися на північний захід від Бахмута – ISW
13 травня, 06:54
Volkswagen Group продає завод у РФ за 125 мільйонів євро
Німецький автомобільний гігант остаточно залишає Росію
20 травня, 04:31

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
37K
«Наркотична» ДТП. Батько-депутат Ар'єв заступився за доньку-депутатку
25K
«Російський добровольчий корпус» виставив умову журналістам, які просять про інтерв'ю
24K
Бахмут: Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожі позиції (відео)
17K
Великий конфуз «маленького картографа» Путіна
15K
Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Новини

ЗСУ відбили майже 30 атак і знищили чотири ворожих склади боєприпасів – Генштаб
Сьогодні, 06:47
Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 06:13
Подекуди короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 25 травня
Сьогодні, 05:11
У Києві та області повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 03:06
Пресслужба Жеваго звернулася до «Української Правди» з проханням опублікувати повний запис інтерв'ю
Вчора, 21:38
Скільки росіян-втікачів знайшли притулок у Німеччині: офіційні дані
Вчора, 20:18

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту