Пожежа у Москві, Росія атакувала Київ «Шахедами», удари по Харкову: головне за ніч

у Москві сталася пожежа у будівлі російського Міноборони

У будівлі Міністерства оборони Росії у Москві сталася пожежа

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа. Журналісти розповіли про бізнес ексміністра Табачника. У ніч проти 25 травня окупанти завдали ударів по Харкову та області. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

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Пожежа у Москві

У будівлі Міністерства оборони РФ на набережній Фрунзе у Москві сталася пожежа.

Пожежа сталася неподалік будинку № 36 на Карамишевській набережній у Москві.

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Як повідомив співрозмовник агентства ТАРС в екстрених службах, загоряння сталося на одному з балконів. На місці події працюють екстрені служби. Вогонь також охопив дерев'яні споруди.

О 21:34 пожежу вдалося ліквідувати. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Росія атакувала Київ «Шахедами» у кілька хвиль

У ніч на 25 травня російські окупанти знову атакували Київ з повітря. Це вже дванадцятий напад на столицю цього місяця.

Під час тривоги, яка тривала понад 3 години, противник, за попередніми даними, застосував баражуючі боєприпаси Shahed. Атака була масована. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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«Ворог продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвиль, з інтервалами між групами атакуючих дронів. Так армія Кремля намагається досягнути поставлених цілей, зокрема і виснажити нашу ППО», – йдеться у повідомленні КМВА.

Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.

Удари по Харкову та області

У ніч на 25 травня росіяни вчергове обстріляли місто Харків і область. Про це повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов

«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – йдеться у повідомленні.

Головний суперник Трампа офіційно оголосив про участь у президентських виборах

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс вступив у президентські перегони 2024 року 24 травня, в середу, беручи участь у республіканських праймеріз.

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44-річний республіканець оприлюднив своє рішення у заяві Федеральної виборчої комісії перед онлайн-розмовою з генеральним директором Twitter Ілоном Маском.

Він викликав значний інтерес серед первинних виборців Республіканської партії, вважаючи себе молодшою ​​та більш доступною версією колишнього президента.

Російський вчений заарештований через зраду секретів Китаю

Директор провідного російського наукового інституту, заарештований за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, його звинувачують у зраді секретів Китаю.

Керівника Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки імені Християновича Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї в 2017 році.

Відповідаючи на запитання про висунуті експертам інституту звинувачення, а також про попередні справи про державну зраду, пов'язані з Китаєм, речник Кремля Дмитро Пєсков сказав, що спецслужби уважно стежать за можливими справами, пов'язаними зі «зрадою батьківщини».

Держдеп США схвалив продаж ЗРК NASAMS для України

Державний департамент прийняв рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду України національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS) та пов’язаного обладнання за орієнтовною вартістю 285 мільйонів доларів США.

США запевняють, що цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі

Водночас продаж цього обладнання та підтримка не змінять основний військовий баланс у регіоні.

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Легіон «Свобода Росії» розповів про втрати бійців в Бєлгородській області

Легіон «Свобода Росії» під час операції в Бєлгородській області цього тижня втратив двох бійців.

«Загальні втрати за операцію склали 2 особи загиблими та 10 пораненими. На противагу лицемірним заявам пропагандистів, які не можуть перемогти і тому малюють нам величезні втрати», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російські добровольці у Бєлгородській області «стали свідками безпринципності та жорстокості путінських військ».