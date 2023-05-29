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Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
Путін зацікавився погодою у Якутії
фото з відкритих джерел

У Якутії викликатимуть дощі для профілактики пожеж у лісах

У Якутії експерементують із залученням авіації для виклику опадів для запобігання природним пожежам. Про спосіб боротьби із небезпекою у лісах за допомогою виклику дощів російському диктатору Володимиру Путіну розповів голова Якутії Айсен Ніколаєв під час зустрічі. Про це пишуть росЗМІ.

«Минулого року ми, за вашим дорученням, вперше провели експеримент: залучили авіацію, щоб превентивно викликати дощі на тих територіях, де у нас могли бути пожежі. Я вважаю, що у травні та червні нам це дуже допомогло», – сказав губернатор.

У травні 2022 року Ніколаєв погодився із ідеєю викликати штучні опади, щоб знижувати пожежну небезпеку у лісах. Він зазначив, що такий метод показав свою ефективність у пожежонебезпечний сезон 2021 року, і запропонував використовувати його не лише для гасіння, а й для профілактики пожеж при отриманні відповідних прогнозів від метеослужб.

Нагадаємо, самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко не захотів переводити країну на єдину валюту з Росією, адже це питання не на часі. Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

«Я часто наводжу ваші, нашого голови цитати на рівні (зустрічей – «Главком») глав держав, коли йдеться про створення єдиної валюти й таке інше, що це непростий процес. І, напевно, не сьогоднішнього дня, як ми домовилися з президентом Росії», – сказав Лукашенко під час зустрічі з головою центробанку Росії Ельвірою Набіулліною у Мінську.

Білоруський диктатор нагадав, що РФ та Білорусь створили Міжбанківську валютну раду і цей орган працює, однак це не означає, що Мінськ готовий запроваджувати єдину валюту з Росією.

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Теги: пожежа Білорусь росія Олександр Лукашенко путін ліс дощ диктатор погода

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