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Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Знищений Bayraktar над Києвом і пожежа в Москві: головне за ніч
Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі
фото: скриншот відео

У Росії сталася традиційна нічна пожежа, цього разу палала адмінбудівля в Москві

Під час повітряної тривоги ввечері 4 травня над Києвом було збито безпілотник. Згодом військові повідомили, що це був український Bayraktar, який вийшов із ладу. Водночас у Москві сталася чергова пожежа, спалахнула адміністративна будівля. Тим часом у Сербії знову сталася стрілянина з жертвами, а в Канаді через лісову пожежа проведено масову евакуацію. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі, щоб ви були в курсі головних подій.

Знищений Bayraktar над Києвом

Ввечері 4 травня, під час повітряної тривоги у Київській області, втратив керування український безпілотник Bayraktar TB2. Військові були змушені збити його в небі над столицею.

«Оскільки неконтрольоване перебування БпЛА у небі столиці могло привести до небажаних наслідків, було прийнято рішення про застосування розрахунків мобільних вогневих груп», – заявили Повітряні сили ЗСУ.

Імовірно, безпілотник був технічно несправним, причини інциденту встановлюються.

Масштабна пожежа в Москві

Увечері 4 травня у російській столиці сталася масштабна пожежа в адміністративній будівлі. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Мержею поширилося відео загоряння. За даними російського МНС,  спалахнула двоповерхова будівля в районі Царицино. Причина інциденту наразі невстановлена.

Видовищне відео з трупами «вагнерівців» 

Засновник приватної військовї компанії «Вагнер» Євген Пригожин зняв відео, у якому показав поле, нібито засіяне трупами його найманців. На тлі цього видовища він емоційно вилаяв керівництво армії РФ і вкотре поскаржився на брак боєприпасів.

Увага! Відео містить жорстокий контент, який може шокувати

Стрілянина в Сербії

У Сербії 21-річний чоловік відкрив хаотичний вогонь із вікна автомобіля. Щонайменше вісім людей загинули, 13 осіб поранені.

Трагедія сталася неподалік від сербської столиці, Белграда, пізно ввечері в четвер 4 травня. Це вже друге масове вбивство в країні за останні два дні. Поліція розшукує підозрюваного, який втік після інциденту.

Лісова пожежа в Канаді

На півночі канадської провінції Альберта вирує лісова пожежа, у зв’язку з чим проводиться евакуація місцевих мешканців. 

Загоряння сталося неподалік від селища Фокс Лейк та охопило приблизно 44 кв. км. Вогнеборцям поки не вдається взяти пожежу під контроль, майже 3700 жителів вже покинули селище та довколишні поселення.

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Теги: пожежа військові безпілотник стрілянина евакуація відео Канада Сербія Київ ПВК Вагнера Москва

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