«Бавовна» в РФ, російські добровольці планують атакувати Москву: головне за ніч

У Краснодарському краї РФ загорівся нафтопереробний завод

Цієї ночі «бавовна» знову сталася на Бєлгородщині. Там нібито внаслідок обстрілу безпілотників загорівся житловий будинок і постраждала жінка. Водночас у Краснодарському краї також начебто через влучання дронів спалахнув нафтопереробний завод. Тим часом легіон «Свобода Росії» вербує тисячі росіян для нападу на Москву. Між тим, США сьогодні оголосять нові санкції проти РФ. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 31 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Пожежа на нафтопереробному заводі в Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ виникла пожежа на Афіпському нафтопереробному заводі. Імовірна причина – влучання безпілотників. Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв у Telegram.

«У Сіверському районі пожежа на території Афіпського НПЗ. Горить одна з установок із перегонки мазуту. Попередня причина – приліт БпЛА», – написав він.

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«Бавовна» на Бєлгородщині

Місто Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, нібито потрапило під обстріл. Унаслідок цього є постраждала, пошкоджено житлові будинки. Про це заявив губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у Telegram.

«Обстріл Шебекіна. За попередньою інформацією, є одна постраждала. Пошкоджено житлові будинки, горить транспорт», – написав він.

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Санкції від США

Сполучені Штати в середу 31 травня оголосять нові санкції проти РФ. Обмеження стосуватимуться, зокрема, технологій, які використовуються в іранських дронах-камікадзе. Про це під час брифінгу заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Також санкції будуть спрямовані на протидію російській дезінформації та захист правозахисників в інтернеті.

«Свобода Росії» готує напад на Москву

Добровольці легіону «Свобода Росії», який воює проти путінського режиму на боці України, вербують тисячі росіян для атаки на Москву. Про це пише The Times.

За словами заступника командира легіону із позивним «Цезар», у бійців спостерігається постійний потік новобранців із РФ. Наразі «Свобода Росії» налічує від 500 до 1000 бійців.

За словами «Цезара», його підрозділ продовжуватиме здійснювати рейди на кордоні, доки їхні сили не будуть достатніми для атаки на Москву.

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План щодо безпеки на окупованій ЗАЕС

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час виступу в Раді безпеки ООН озвучив п’ять принципів, яких треба дотримуватись для убезпечення ситуації на Запорізькій атомній електростанції.

Не можна здійснювати жодних атак з боку ЗАЕС або щодо неї, зокрема спрямованих на сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів, іншу критичну інфраструктуру або персонал. ЗАЕС не повинна використовуватися як сховище або база для зберігання важкого озброєння, наприклад реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і боєприпасів, а також танків або військовослужбовців. Не можна піддавати ризику електропостачання ЗАЕС. Усі споруди, системи й компоненти, необхідні для безпечної і надійної роботи ЗАЕС, повинні бути захищені від нападів або актів саботажу. Не слід вживати жодних заходів, що підривають ці принципи.

Водночас постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час виступу в Раді безпеки ООН додав, що принципи забезпечення ядерної безпеки на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції мають передбачати її повну демілітаризацію та деокупацію.