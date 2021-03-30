Масштабний підпал сухої трави згасили пожежники поблизу київської ТЕЦ

Загоряння площею 1000 кв.м. сталося на вулиці Пухівській

Суха трава та очерет на ділянці площею в 1000 кв.м. горіли учора в столиці неподалік від ТЕЦ-6 у Деснянському районі. Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві на своїй сторінці у Facebook.

«29 березня о 19:49 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу на вул. Пухівській, що у Деснянському районі столиці. До місця виклику було направлено вогнеборців 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця пожежі, вогнеборці встановили, що займання сталося на відкритій території, горів трав'яний настил та очерет. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі та пошуку додаткових джерел водопостачання» – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що пожежу було локалізовано о 20:55 на площі близько 1000 кв. м та повністю ліквідовано о 21:20. До гасіння пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця основної пожежно-рятувальної техніки.

До речі, у неділю столичні рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння сухостою. Найбільші за площею пожежі, які вогнеборцям доводилося гасити, сталися на вулиці Милославській на Троєщині, а також на вулиці Новопирогівській, що на Корчуватому.

Крім того, нещодавно трава палала у Дарницькому, Святошинському, Оболонському та Дніпровському районах. Головною причиною всіх пожеж на відкритих місцевостях залишаються люди, які кидають недопалки, де заманеться, розводять вогнища та навмисно спалюють суху траву та сміття.

Раніше стало відомо, що протягом вихідних пожежники Київщини згасили близько 150 підпалів трави, на місці однієї з пожеж було виявлено тіло 74-річного чоловіка.