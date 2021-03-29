Пожежники Київщини загасили пів сотні підпалів трави, на одному із згарищ знайшли тіло

Новий закон про штрафи не зупинив паліїв трави

Пожежники Київської області відзвітували про боротьбу з підпалами сухої трави, що мали місце протягом суботи та неділі. Як зазначається на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області, протягом вихідних майже не залишилось «живого місця» на Київщині, де б не виникало загоряння сухої рослинності або сміття.

«Із 169 пожеж випадків загорання трави – 148, і ще 15 – сміття! Ліквідації яких було проведено: у Києво-Святошинському, Білоцерківському, Вишгородському, Баришівському, Володарському, Яготинському, Іванківському, Бородянському, Тетіївському, Ставищенському районах та м. Узин на загальній площі 330 га!», – йдеться у повідомленні

Зокрема, у містах Яготин та Тараща сталося загорання очерету, в селах Вільне, Хотів та Жоравка – загорання сухої рослинності та у місті Узин спалахнуло сміття. Під час ліквідації пожежі трави в селі Литвинівка рятувальники виявили тіло чоловіка 1948 року народження.

Пожежники визнають, що щороку у весняний період значно зростає кількість пожеж, пов'язаних зі спалюванням населенням сухої трави та сміття. Одна з причин – людський фактор. Громадяни наводять лад на садових і дачних ділянках, де спалюють сміття, суху траву, деколи створюючи пожежонебезпечні ситуації.

Роками пали сухої рослинності стають причиною лісових пожеж. Крім того, в зв'язку з підвищенням середньодобових температур велика кількість відпочиваючих спрямовуються на природу, на свіже повітря. В цей час особливо уразливими для вогню стають приміські ліси і доступні для населення лісові масиви, зазначається в повідовленні.

Нагадаємо, що у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, за яким за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом одним із видів покарання буде штраф від 91 800 до 153 000 гривень.