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    В одному з дитячих садочків Києва сталася пожежа

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    В одному з дитячих садочків Києва сталася пожежа
    Фото відділу комунікації поліції Києва

    Пожежа виникла в одній із кімнат на другому поверсі дитячого садочка

    Вночі 28 вересня на вулиці Героїв Дніпра у Києві виникла пожежа у дитячому садочку. В результаті події ніхто не постраждав.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

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    «Пожежа виникла вночі, ніхто не постраждав. Сторож дитячого закладу викликала пожежників та поліцію», – йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що загорання виникло в одній із кімнат на другому поверсі дитячого садочка. На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, які ходили біля центрального входу.

    «Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, імовірно, залишили зловмисники», – йдеться в повідомленні.

    Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб. Слідчим відділом Оболонського управління поліції попередньо кваліфіковано подію за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

    Нагадаємо, через вибух на підприємстві у Сумах 10 людей постраждало, двоє з них знаходяться в реанімації.

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