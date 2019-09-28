В одному з дитячих садочків Києва сталася пожежа



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Фото відділу комунікації поліції Києва

Пожежа виникла в одній із кімнат на другому поверсі дитячого садочка

Вночі 28 вересня на вулиці Героїв Дніпра у Києві виникла пожежа у дитячому садочку. В результаті події ніхто не постраждав.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

«Пожежа виникла вночі, ніхто не постраждав. Сторож дитячого закладу викликала пожежників та поліцію», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що загорання виникло в одній із кімнат на другому поверсі дитячого садочка. На камерах відеоспостереження виявили двох невідомих молодиків, які ходили біля центрального входу.

«Поліцейські виявили, що двері запасного входу зламані, а у кімнатах, де сталося загорання, все перевернуто. Криміналісти вилучили з місця події недопалки та відбитки пальців, які, імовірно, залишили зловмисники», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення причетних до події осіб. Слідчим відділом Оболонського управління поліції попередньо кваліфіковано подію за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, через вибух на підприємстві у Сумах 10 людей постраждало, двоє з них знаходяться в реанімації.