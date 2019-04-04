Вночі у бізнес-центрі на Печерську шукали бомбу (фото)



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На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група Фото: Інформатор

До поліції надійшла інформація про вибухівку біля одного з офісів

У четвер, 4 квітня, вночі правоохоронці евакуювали персонал бізнес-центру IQ на вулиці Болсуновській, 13 у Печерському районі Києва. Правоохоронцям надійшла інформація, що бізнес-центр IQ замінований.

Невідомий повідомив про бомбу в офісі близько 1:45. Про це повідомляє Інформатор.

Вночі в елітному бізнес-центрі на Печерську знаходилося не так багато людей. За словами охорони, вночі майже всі офіси пустують. Хоча на кількох поверхах горіло світло. Співробітники дізналися про можливе мінування з вуст правоохоронців, які приїхали на місце. Після цього в будівлю зайшли вибухотехніки і кінологи, які шукали небезпечні предмети.

Патрульні повідомили, що на лінію «102» дійсно прийшла інформація про вибухівку біля одного з офісів.

На місці працювали вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Також біля офісу чергувала карета швидкої допомоги.

Нагадаємо, 2 квітня впродовж години до столичних правоохоронців надійшло 4 повідомлення про те, що у столиці заміновано Бронетанковий завод, конструкторське бюро «Артилерійське озброєння», Вищу раду правосуддя та завод «Маяк». На місцях працювали поліцейські та співробітники профільних служб.