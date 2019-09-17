Київський фонтан «Самсон» відмили від рожевої фарби (фото)



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На відновлення фонтану потрібно було 100 тисяч гривень

«Скульптура розсипається, від ноги лева відвалився шматок бетону. Ми боїмося його пошкодити», - розповіли комунальники

У Києві комунальники відмили фонтан «Самсон» на Контрактовій площі від рожевої фарби, якою скульптуру раніше розфарбували вандали.

Про це повідомляє «Сегодня».

«Наші співробітники відмили, як могли, скульптуру від рожевої фарби. Паскудні написи і матюки на ротонді теж зафарбували білою фарбою. Все це зроблено силами наших співробітників», - розповіла Ольга Манько, директор КП по УЗН Подільського району.

За її словами, архітектори, які займаються відновленням пам'ятника, склали кошторис, як правильно відмити пам'ятник.

«На це потрібно було витратити 100 тисяч гривень. Але ми не бачимо сенсу витрачати такі величезні кошти, до того ж реконструкція фонтану буде в наступному році. Тому акуратно відмили його, оскільки боїмося пошкодити. Скульптура розсипається, від ноги лева відвалився шматок бетону. Ми боїмося його пошкодити», - розповіли комунальники.

Зараз на фонтані можна помітити сліди рожевої фарби, а в деяких місцях від скульптури відпали шматки бетону.

Фото: Р.Марущак

Раніше повідомлялося, що невідомі пофарбували в рожевий колір фонтан «Самсон» - один із найстаріших фонтанів Києва.

Правоохоронці впіймали вандалів, які в ніч на 4 вересня пофарбували фонтан на Контрактовій площі у рожевий колір.