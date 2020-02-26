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    У Києві біля метро «Дарниця» викрали тюльпани і нарциси

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    Комунальники закликали небайдужих громадян: якщо вони побачать, як крадуть рослини, негайно телефонувати до поліції за номером &laquo;102&raquo; - У Києві біля метро «Дарниця» викрали тюльпани і нарциси
    Комунальники закликали небайдужих громадян: якщо вони побачать, як крадуть рослини, негайно телефонувати до поліції за номером «102»

    Цибулинки тюльпанівт та нарцисів викопали з клумби у парку «Перемога»

    У столичному парку «Перемога» біля станції метро «Дарниця» невідомі викопали з клумби цибулинки тюльпанів та нарцисів, що вже почали проростати.  

    Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні ранок видався не таким приємним як хотілося б... Прикро, коли у сучасному місті існують «люди», які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський труд, ні природну красу», - написали озеленювачі.

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    Комунальники закликали небайдужих громадян: якщо вони побачать, як крадуть рослини, негайно телефонувати до поліції за номером «102». 

    Нагадаємо, що днями 12 кущів троянд викрали у Парку імені воїнів-інтернаціоналістів. Напередодні Дня всіх закоханих у сквері на Дарницькій площі невідомі викопали клен у вигляді серця. Ще раніше озеленювачі не дорахувалися 15 кущів на Академмістечку.

    Київ метро Facebook рослини
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