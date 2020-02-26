У Києві біля метро «Дарниця» викрали тюльпани і нарциси



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Комунальники закликали небайдужих громадян: якщо вони побачать, як крадуть рослини, негайно телефонувати до поліції за номером «102»

Цибулинки тюльпанівт та нарцисів викопали з клумби у парку «Перемога»

У столичному парку «Перемога» біля станції метро «Дарниця» невідомі викопали з клумби цибулинки тюльпанів та нарцисів, що вже почали проростати.

Про це повідомляє Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні ранок видався не таким приємним як хотілося б... Прикро, коли у сучасному місті існують «люди», які йдуть на такі вчинки, не поважаючи ні людський труд, ні природну красу», - написали озеленювачі.

Комунальники закликали небайдужих громадян: якщо вони побачать, як крадуть рослини, негайно телефонувати до поліції за номером «102».

Нагадаємо, що днями 12 кущів троянд викрали у Парку імені воїнів-інтернаціоналістів. Напередодні Дня всіх закоханих у сквері на Дарницькій площі невідомі викопали клен у вигляді серця. Ще раніше озеленювачі не дорахувалися 15 кущів на Академмістечку.