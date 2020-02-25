На Київщині «фермер» виростив урожай конопель на мільйон гривень



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Отриманий нарковрожай чоловік розфасовував і зберігав у скляних банках, відрах та коробках, – поліція

«Плантацію» елітних сортів конопель знайшли у підвалі будинку в Обухівському районі, – пресслужба

Правоохоронці Київщини виявили «плантацію» елітних сортів конопель у підвалі будинку 43-річного жителя Обухівщини. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що наркоаграрій виростив урожай, який за цінами чорного ринку становить близько 1 млн гривень.

«Культивування здійснювалося за всіма правилами аграрної науки: з використанням спеціального освітлення, регулюванням вентиляції, температурного режиму та інші елементи, необхідні у справі підпільного виробництва. Отриманий нарковрожай чолов’яга розфасовував і зберігав у скляних банках, відрах та коробках», – розповіли правоохоронці.

Під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні порушника поліцейські виявили та вилучили зелені рослини конопель, фасоване висушене наркозілля, різноманітне обладнання, банківські картки.

У поліції стверджують, що вилучені рослини спрямовано на експертне дослідження, за результатами якого щодо чоловіка буде ухвалене остаточне процесуальне рішення та обрано запобіжний захід.

Також поліцейські встановлюють коло інших осіб, причетних до цього правопорушення.

Наркофермеру загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.