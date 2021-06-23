Кросівки з упакування McDonald’s: американець створив нестандартне взуття (фото)

Модельєр з Сінгапуру Джосіа Чуа створив ексклюзивний дизайн кросівок з нового упакування McDonald’s

Модельєр з Сінгапуру Джосіа Чуа створив ексклюзивний дизайн кросівок з нового упакування McDonald’s. Своєю роботою митець поділився в Instagram.

Основою оригінальних кросівок від Чуа стали Nike Air Max Plus TN. Чоловік прикрасив їх елементами нового упакування BTS Meal – колаборації McDonald’s із відомим K-pop гуртом.

BTS Meal з’явилося у продажу в Сінгапурі лише 21 червня. Схоже, нестандартне упакування бузкового кольору надихнуло Чуа на створення чергового шедевру.

Чоловік викроїв елементи кросівок з упакування BTS Meal та з’єднав всю конструкцію. Збоку в зоні щиколоток модельєр прикріпив фірмові коробки для їжі McDonald’s, а на шнурках – соуси.

У своєму мікроблозі Чуа також поділився коротким ролик створення кросівок.

Додамо, що вже не вперше можна спостерігати, що депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду. Для багатьох парламентарів поняття певного регламенту в одязі не існує. Зокрема до Верховної Ради депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко прийшла в яскравих «веселкових» кросівках.

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