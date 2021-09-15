Українців привчатимуть до штучного м’яса. За справу вже взявся McDonald’s

У мережі ресторанів McDonald’s в Україні з’являться McPlant – бургери з рослинним м’ясом

В Україні продаватимуть бюргери зі штучним м’ясом. Незвична для країни страва з’явиться в мережі ресторанів McDonald’s у 2022 році. Називатиметься такий бургер McPlant. Про це сайту UBR повідомила голова відділу комунікацій McDonald’s в Україні Олеся Муджирі.

«Наступного року ми маємо намір тестувати бургер McPlant зі штучного м’яса. Якщо тест пройде добре, тоді, вірогідно, цей бургер буде запущено в Україні», – відзначила пані Муджирі.

В українському представництві McDonald’s зазначили, що наразі фахівці намагаються змінити рецептуру McPlant, щоб здешевити бургер. В Україні надто мала кількість споживачів рослинного м’яса, а попит на веганські страви зростає дуже повільно. Тому якби McDonald’s увів у меню McPlant зараз, то ціна була б занадто високою, відзначають у McDonald’s.

Розробкою штучного м’яса для котлет, які використовуються в McPlant, займалася компанія Beyond Meat – найбільший виробник замінників м’яса на рослинній основі.

Рецептура котлети зі штучного м’яса відрізняється залежно від регіону. Наприклад, у британських ресторанах McPlant повністю веганський, а рослинну котлету смажать окремо від м’яса для інших страв.

В Австрії бургер орієнтований більше на людей, які обмежують споживання тваринних продуктів, але не відмовляються від них повністю. Тож у складі є сир і майонез із молоком, а котлету смажать на грилі разом із м’ясними бургерами.