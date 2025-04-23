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У Броварах через падіння уламків дрона горів готельно-ресторанний комплекс

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Броварах через падіння уламків дрона горів готельно-ресторанний комплекс
У місті почала роботу комісія, яка встановить обсяги збитків
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області/Facebook

Жертв та постраждалих внаслідок атаки дронів немає

У ніч на 23 квітня російські терористи знову атакували Київщину, у Броварах зафіксовано руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Броварів Ігоря Сапожка та Головного управління ДСНС України у Київській області.  

За даними ДСНС, у Броварах внаслідок падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі, горіли дві окремо розташовані будівлі. 

«Пожежі виникли на території закладу громадського харчування та пошкоджено попередньо чотири будинки у приватному секторі», – повідомив Сапожко.

Внаслідок дронової атаки у Броварах виникли пожежі
Внаслідок дронової атаки у Броварах виникли пожежі
фото: Ігор Сапожко/Facebook
Пожежі у Броварах через атаку російських дронів у ніч на 23 квітня 2025 року
Пожежі у Броварах через атаку російських дронів у ніч на 23 квітня 2025 року
фото: Ігор Сапожко/Facebook

За словами міського голови Броварів, внаслідок вибуху було зруйновано складське приміщення, бетонний паркан, вибиті шибки, двері та покрівля, вогнем знищено господарчу споруду.

Пожежі у Броварах через дронову атаку
Пожежі у Броварах через дронову атаку
фото: Ігор Сапожко/Facebook

Жертв та постраждалих немає.

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Внаслідок вибуху було зруйновано складське приміщення, бетонний паркан, вибиті шибки, двері та покрівля, вогнем знищено господарчу споруду
фото: Ігор Сапожко/Facebook

У місті почала роботу комісія, яка встановить обсяги збитків. Вже  зранку, за словами Сапожка, місто надаватиме допомогу по розбору зруйнованих будівель та допоможе мешканцям оперативно встановити вікна у будинках.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня у Києві та області було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше години. 

Вночі Харків знову опинився під масованими ударами російських БпЛА. Під прицілом ворога опинились цивільні об'єкти, внаслідок цього виникли масштабні пожежі та руйнування будівель.

У Полтаві один з дронів впав поблизу багатоповерхівки

Теги: обстріл Київщина дрон

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