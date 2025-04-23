У Броварах через падіння уламків дрона горів готельно-ресторанний комплекс

У місті почала роботу комісія, яка встановить обсяги збитків

Жертв та постраждалих внаслідок атаки дронів немає

У ніч на 23 квітня російські терористи знову атакували Київщину, у Броварах зафіксовано руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови Броварів Ігоря Сапожка та Головного управління ДСНС України у Київській області.

За даними ДСНС, у Броварах внаслідок падіння уламків ворожого дрона виникла пожежа в готельно-ресторанному комплексі, горіли дві окремо розташовані будівлі.

«Пожежі виникли на території закладу громадського харчування та пошкоджено попередньо чотири будинки у приватному секторі», – повідомив Сапожко.

Внаслідок дронової атаки у Броварах виникли пожежі фото: Ігор Сапожко/Facebook

Пожежі у Броварах через атаку російських дронів у ніч на 23 квітня 2025 року фото: Ігор Сапожко/Facebook

За словами міського голови Броварів, внаслідок вибуху було зруйновано складське приміщення, бетонний паркан, вибиті шибки, двері та покрівля, вогнем знищено господарчу споруду.

Пожежі у Броварах через дронову атаку фото: Ігор Сапожко/Facebook

Жертв та постраждалих немає.

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Внаслідок вибуху було зруйновано складське приміщення, бетонний паркан, вибиті шибки, двері та покрівля, вогнем знищено господарчу споруду фото: Ігор Сапожко/Facebook

У місті почала роботу комісія, яка встановить обсяги збитків. Вже зранку, за словами Сапожка, місто надаватиме допомогу по розбору зруйнованих будівель та допоможе мешканцям оперативно встановити вікна у будинках.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня у Києві та області було оголошено повітряну тривогу, яка тривала більше години.

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