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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
У Києві працює ППО
фото з відкритих джерел

О 04:11 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. Загроза для Київського регіону триває.

«Гучно в столиці. Залишайтесь в укриттях!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1144-й день війни.

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Теги: вибух дрон

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