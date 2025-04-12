Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

О 04:11 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи, повідомляє «Главком».

Протиповітряники збивають російські цілі над столицею та Київщиною. Загроза для Київського регіону триває.

«Гучно в столиці. Залишайтесь в укриттях!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1144-й день війни.