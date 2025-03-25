Звалище на стадіоні: поліція розслідує забруднення землі у селі під Києвом

Мешканці Нових Петрівців звернулися до нардепки через незаконне накопичення будівельних відходів і сміття на території місцевого стадіону

Тривають слідчі дії, які мають встановити винних у вчиненні екологічного правопорушення

Поліція розпочала досудове розлідування за фактом забруднення землі у Нових Петрівцях. Розслідування стосується звалища будівельного сміття на території місцевого стадіону. Винних осіб наразі встановлюють, а слідчі дії тривають. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву народкої депутатки Ольги Василевської-Смаглюк.

Як повідомила нардепка, до неї звернулися мешканці Нових Петрівців щодо незаконного накопичення будівельних відходів і сміття на території місцевого стадіону.

«Національна поліція Київської області вже розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 239 КК України (забруднення або псування земель)», – йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, земельну ділянку на Трухановому острові перетворили на сміттєзвалище. Через це будуть судити посадовця генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва скерували до суду обвинувальний акт відносно посадовця товариства-генпідрядника будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу за фактом забруднення земель відходами та будівельним сміттям (ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 364-1 КК України).

До слова, у Павлограді на Дніпропетровщині під час розчищення квартири від сміття під горою непотребу комунальники знайшли 86-річну власницю помешкання. Сусіди не бачили жінку декілька днів. Як розказала голова обєднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Людмила Шишкіна, з оселі текла вода, й для того, щоб сантехніки змогли усунути проблему, треба було очистити приміщення від сміття.