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Росія масовано атакувала Харків: є постраждалі, виникли пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія масовано атакувала Харків: є постраждалі, виникли пожежі (фото)
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
фото: ДСНС

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та будівлю навчального закладу

Уночі та зранку РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що російські БпЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі – у виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв.м.

Росія масовано атакувала Харків: є постраждалі, виникли пожежі (фото) фото 1

Попередньо, внаслідок вибухів постраждали троє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та автомобілі.

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фото: ДСНС

«Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС. Також працюють кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі, 31 березня, окупанти атакували Харків безпілотником. За інформацією Ігоря Терехова, влучання безпілотника сталося по території цивільного підприємства у Київському районі.

Раніше «Главком» писав, що ввечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому шпиталю у Харкові. 30 березня, попри пошкодження, заклад відновив проведення операцій. 

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Теги: ДСНС Харків обстріл

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