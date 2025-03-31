Росія масовано атакувала Харків: є постраждалі, виникли пожежі (фото)
Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні будинки та будівлю навчального закладу
Уночі та зранку РФ завдала масованого обстрілу ударними безпілотниками по Харкову. Внаслідок чого виникли пожежі, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що російські БпЛА влучили по цивільному підприємству у Київському районі – у виробничій та складській будівлях виникли пожежі загальною площею понад 3900 кв.м.
Попередньо, внаслідок вибухів постраждали троє людей, пошкоджені багатоквартирні будинки, будівля навчального закладу та автомобілі.
«Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 68 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС. Також працюють кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 31 березня, окупанти атакували Харків безпілотником. За інформацією Ігоря Терехова, влучання безпілотника сталося по території цивільного підприємства у Київському районі.
Раніше «Главком» писав, що ввечері, 29 березня, окупанти вдарили «шахедами» по військовому шпиталю у Харкові. 30 березня, попри пошкодження, заклад відновив проведення операцій.
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