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Американський виробник презентував нано-дрон вагою менше 250 грамів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Американський виробник презентував нано-дрон вагою менше 250 грамів
Helius доступний для попереднього замовлення за ціною $3999
фото: Ascent AeroSystems

Незважаючи на крихітний розмір дрон зберігає працездатність у діапазоні температур від -20 до +60 градусів Цельсію

Американський виробник компактних безпілотників Ascent AeroSystems анонсував нову модель Helius, головною особливістю якої є надзвичайно мала вага – 249 грамів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт Ascent AeroSystems.

Новинка, виконана у незвичайному вертикальному формфакторі (стандарт, що задає габаритні розміри технічного виробу, – «Главком») з роздвоєним корпусом, оснащена змінними акумуляторами, відрізняється підвищеною міцністю та має підтримку штучного інтелекту для аварійних ситуацій. 

Головною особливістю Helius є поєднання мініатюрних розмірів та передових характеристик. При габаритах 275 на 75 на 53 мм дрон містить 12,3-мегапіксельну камеру, здатну записувати відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів в секунду або Full HD при 240 FPS. Пристрій також обладнаний цифровим підвісом для панорамної зйомки, зміною кута нахилу та масштабування, а також підтримує підключення до мереж 4G/LTE.

Незважаючи на легкість та компактність, цей літальний апарат розроблений для роботи у складних умовах. За заявами інженерів Ascent AeroSystems, він зберігає працездатність у діапазоні температур від -20 до +60 градусів Цельсію, протистоїть вітру швидкістю до 40 км/год і здійснює шум не гучніший за 40 дБА. Інтелектуальні системи дрону дозволяють йому обходити перешкоди та відстежувати задані об'єкти.

Новий безпілотник оснащений електричною силовою установкою, що забезпечує швидкість понад 72 км/год, проте час польоту обмежений 30 хвилин через ємність акумулятора. Підготовка до зльоту займає менше 30 секунд, а керування та моніторинг доступні через звичайний смартфон. Зараз Helius доступний для попереднього замовлення за ціною $3999.

Нагадаємо, Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах безпілотні авіаційні комплекси Winfly українського виробництва.  

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Теги: технології безпілотник відео дрон

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