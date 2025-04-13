На Київщині автівка в'їхала на кладовище та розгромила могили

Місцеві зазначили, що водійка була п'яна і їздила під час комендантської години

У Броварському районі, що на Київщині автомобіль заїхав на кладовище та пошкодив декілька могил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Громадський Ревізор. Бровари.

Повідомляється, що в селі Княжичі на центральному кладовищі місцеві виявили декілька пошкоджених могил. Як стало відомо, автомобіль залетів на кладовище вночі та потрощив могили і паркан.

Місцеві кажуть, що за кермом була дівчина з очевидними ознаками сп'яніння. Як зазначається, подія сталась вночі, під час комендантської години. Родичі померлих, чиї могили були зруйновані будуть звертатись до правоохоронних органів.

Наразі влада та поліція офіційно не підтверджувала цю інформацію.

Нагадаємо, на Вінниччині зловмисник пошкодив понад 70 місць поховань, як цивільних, так і військових. Він ламав надгробні плити, хрести, розбивав рамки з фото похованих, зривав прапора та флагштоки.

Пояснити мотиви вчинку чоловік не зміг, він стверджує що не пам’ятає що сталось, оскільки був в стані сп’яніння.

Днями в місті Ананьїв Одеської області школярка розмалювала надгробки на цвинтарі. За дії дівчинки відповідатиме її мати.

Поліція отримала повідомлення, що п’ять надгробків на цвинтарі вимазані невідомою речовиною. Це помітили родичі померлих, чиї поховання зазнали пошкоджень.