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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Підсумки ночі. Наймасованіший дроновий удар по Росії за останні два тижні

glavcom.ua
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Найбільша масована атака наших дронів за два тижні
колаж: glavcom.ua

Російська ППО не впоралась

Що маємо на ранок:

Ростовська область

  • З 23:30 до 04:30 тривала атака БпЛА. Прильоти зафіксовані одразу у кількох районах: Новошахтинськ, Таганрог, Зерноград, Донецьк (той, що у Ростовській області), Чертковський, Тарасівський, Некліновський.
  • Зерноград у районі ТЕЦ засипано уламками власної російської ППО.
  • Таганрог після атаки в напряму базування гвинтокрилів виникла пожежа.

Краснодарський край

  • Приморсько-Ахтарськ. Атака на аеродром. Попередньо місцеві повідомляли про наслідки на землі. Деталі уточнюються.
  • Вибухи лунали в Анапі, Тихорєцьку та у районі Туапсе,

Саратовська область

  • Під атакою був аеродром Енгельс. Проте фіксувалась масова робота ППО по всій області.
  • Також було зафіксовано роботу ППО у Волгоградській та Вороненській областях (вірогідно транзит БпЛА в Енгельс).
Підсумки ночі. Наймасованіший дроновий удар по Росії за останні два тижні фото 1
фото: Андрющенко Time/Telegram

Це – сама масована атака наших БпЛА за понад два тижні.

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Джерело
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Теги: росія війна Україна безпілотник аеродром дрон

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