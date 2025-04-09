Підсумки ночі. Наймасованіший дроновий удар по Росії за останні два тижні
Російська ППО не впоралась
Що маємо на ранок:
Ростовська область
- З 23:30 до 04:30 тривала атака БпЛА. Прильоти зафіксовані одразу у кількох районах: Новошахтинськ, Таганрог, Зерноград, Донецьк (той, що у Ростовській області), Чертковський, Тарасівський, Некліновський.
- Зерноград у районі ТЕЦ засипано уламками власної російської ППО.
- Таганрог після атаки в напряму базування гвинтокрилів виникла пожежа.
Краснодарський край
- Приморсько-Ахтарськ. Атака на аеродром. Попередньо місцеві повідомляли про наслідки на землі. Деталі уточнюються.
- Вибухи лунали в Анапі, Тихорєцьку та у районі Туапсе,
Саратовська область
- Під атакою був аеродром Енгельс. Проте фіксувалась масова робота ППО по всій області.
- Також було зафіксовано роботу ППО у Волгоградській та Вороненській областях (вірогідно транзит БпЛА в Енгельс).
Це – сама масована атака наших БпЛА за понад два тижні.
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