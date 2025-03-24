Киянка, яка пережила влучання дрона, поділилася цінними для виживання порадами

Під час дронової атаки важливо бути готовим до надзвичайних ситуацій та до взаємодопомоги

Мешканка Києва Діана Натхір, чий будинок зазнав прямого влучання ворожого безпілотника, поділилася цінними порадами, які можуть допомогти іншим пережити подібні ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Діани Натхір.

Ключові поради:

Забезпечити вільний проїзд для транспорту екстрених служб: Варто провести інспекцію власного двору, скооперувавшись із сусідами і вирішити питання проїзду, якщо є перешкоди для вільного заїзду пожежників, рятувальників, швидкої та інших служб Забезпечити доступ до пожежних гідрантів на кожному з поверхів. Необхідно перевірити наявність/термін придатності вогнегасників в підʼїзді. Завжди залишати номер телефону власника на автомобілі. Ніколи не відомо, якого доступу потребуватимуть служби у тій чи іншій ситуації. Перевірити наявність та термін придатності вогнегасників.

Дії під час та після влучання БПЛА:

Уникати наближення до уламків дрона через ризик повторної детонації. Після падіння безпілотника або його уламків, можливе ще повторне детонування частини боєприпасу або палива. Якщо ви хочете спуститись подивитись на уламки, або самостійно їх загасити, варто дуже ретельно це зважити. Негайно евакуюватися до прибуття поліції. При влучанні в будь-який із поверхів, патрульна поліція сприяє евакуації всіх мешканців даного підʼїзду на вулицю. За можливості не чекайте їх приїзду і виходьте самостійно. Тримати напоготові тривожну валізу з необхідними речами. Тримайте поряд теплі речі та тривожну валізу, в першу чергу критичні ліки, документи та гроші, які можете швидко взяти із собою. Це превентивний захід у випадку обвалу, вибуху газу, неможливості приборкати вогонь тощо. Допомагати сусідам, які потребують допомоги. Якщо знаєте про сусідів, що потребують допомоги, допоможіть їм евакуюватись, або повідомте про них поліцію. Прочитайте чат будинку. Можливо комусь потрібна допомога, або хтось її пропонує. Не користуватися ліфтом під час евакуації, виходити з квартири, користуючись сходами. Заздалегідь впевніться що всі сходові майданчики відкриті та немає обмежень для вільного пересування в разі потреби.

Психологічна підтримка:

Звертайтеся за психологічною допомогою, якщо це необхідно. Якщо ви фізично в порядку, але погано почуваєтесь емоційно, ви завжди можете звернутись до лікарів швидкої допомоги щоб поговорити, заспокоїтись чи отримати відповідні ліки. Вони ще певний час залишаються на місці. Не ігноруйте власний емоційний стан. Які б ви не були сильні та сміливі, звертайтесь у випадку потреби до спеціалістів (психологи, психотерапевти, психіатри). Я завжди була певна, що я - кремінь. Але за ці кілька секунд, поки я бігла з донькою на руках в коридор, в мені щось зламалось. Номер безкоштовної Лінії Національної психологічної асоціації – 0 800 100 102 (з 10:00 до 20:00 щодня)

«Не засліплюйте себе думкою, що це неможливо для вас. Я пішла за донькою, коли почула віддалені вибухи, як за інтуїцією. Підійшовши до неї в кімнату, я почула звук безпілотника, що стрімко наближався, і саме так чудом встигла добігти з нею до коридору до вибуху. Трохи більше року тому збита ракета впала біля дому батьків. Так що можливе навіть «бінго», – написала жанка.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці квартира перетворилась на згарище після російського удару. На даху будинку утворилася велика вирва після влучання уламків ворожого дрона. Внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Очевидиця розповіла про моторошні моменти трагедії. Сусідка загиблої жінки у Дніпровському районі розповіла, що рятувальні служби не могли під’їхати до будинку, оскільки двір був повністю заставлений автомобілями.