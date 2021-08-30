Без вікон за $33 тис. Мережу шокувала мініквартира в Києві (фото)

У квартирі немає вікон, є лише одні скляні двері

У Подільському районі столиці продають однокімнатну квартиру без вікон за $33 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані найбільшого сайту комерційних оголошень OLX.ua.

Площа квартири складає всього 20 кв. м. Смартжитло розташоване на першому поверсі підвального приміщення за вул. Світлицького, 35. У квартирі немає вікон, є лише одні скляні двері.

«У квартирі виконаний якісний свіжий ремонт, встановлена побутова техніка й меблі. У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду. Чудова інфраструктура – дитячі садки, школи, торгові центри. Орнамент лісів – паркова зона в пішому доступі. У квартирі ніхто не проживав, немає прописаних, один власник. Телефонуйте, покажемо в зручний для вас час», – обіцяє продавець.

Проте користувачі Facebook не вірять у заявлений метраж і глузують з додаткових опцій, якими власник квартири сподівається принадити потенційного покупця.

«Там явно не 20 кв. м, а 12-13», «Особливо актуальні поруч садки і школи. Мабуть, діти там повинні жити, бо в квартирі їх розмістити немає де», «Прозорі двері з кухні у світ – це щось», – пишуть люди.

Зауважимо, що ціна такого житла міні-житла складає $1650 за квадратний метр.

Раніше «Главком» показував мініатюрну квартиру площею всього 6 кв.м.

До слова, як відзначають фахівці, 2020-й рік став переломним для бізнесу нерухомості – після чиленних локдаунів ціни пігли вгору.

У той же час з початку 2021 року ціни на житло в Україні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.